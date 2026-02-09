Tokyo Scramble: Düsterer Survival-Puzzle-Mix mit erstem Trailer enthüllt - kommt exklusiv für die Nintendo Switch 2

In Tokyo Scramble müsst ihr als Schülerin Anne nach einem U-Bahn-Unglück im Untergrund von Tokyo überleben. Dort muss sie nämlich nicht nur mit der Dunkelheit und dem Terrain zurechtkommen, sondern auch mit Zinos. Diese dinosaurierähnlichen Kreaturen sind sehr gefährlich und betrachten Anne als willkommenen Snack für Zwischendurch.

Auf dem Nintendo Direct Partner Showcase im Februar 2026 wurde Tokyo Scramble erstmals angekündigt. Neben Stealth-Passagen und Kämpfen müsst ihr auch Umgebungsrätsel lösen, um Anne wieder an die Oberfläche der japanischen Metropole zu bringen.

Tokyo Scramble erscheint am 11. Februar 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2.