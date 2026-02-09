Viele Baldur's Gate 3-Fans haben keinen Bock auf die Serie, Larian-Chef Swen Vincke aber schon - obwohl sie nicht einmal mehr die Rechte dafür haben

Die Serien-Ankündigung ruft nicht bei allen Fans Vorfreude hervor.

Videospielverfilmungen sind längst keine Nullnummern mehr. Serien wie The Last of Us oder Fallout haben bereits bewiesen, dass es auch anders geht. Regisseur*innen, Autor*innen und andere federführende Personen haben mittlerweile ein wesentlich besseres Händchen dafür, Spielegeschichten als TV-Format umzusetzen.

Da war es nur eine Frage der Zeit, dass ein Spiele-Hit wie Baldur's Gate 3 seine eigene Serie bekommt. Allerdings sind nicht alle Fans des Rollenspiels damit happy – da Entwickler Larian nicht zum Produktionsteam gehört.

Ohne Larian ist die BG3-Serie "zum Scheitern verurteilt"

Nachdem die Serien-Umsetzung zu Baldur's Gate 3 unter der Leitung von Craig Mazin (The Last of Us, Chernobyl) vor wenigen Tagen angekündigt wurde, ging es in der Community ziemlich rund. Wenig überraschend freuen sich die Fans auf noch mehr Baldur's Gate 3 in Form der TV-Serie.

Allerdings gibt es auch viele laute Stimmen gegen das Projekt. Und die befürchten unter anderem, dass die Serie geliebte Charaktere ruinieren wird oder das Spiel einfach nicht fürs Fernsehen gemacht ist.

Vor allem aber stört es viele Fans, dass das Entwicklerstudio Larian mit Swen Vincke an der Spitze offiziell nicht an der Produktion der Serie beteiligt ist. Sie befürchten, dass die Serie dadurch dem grandiosen Spiel nicht gerecht werden kann. Immerhin hat das Studio das Spiel maßgeblich definiert, auch wenn es auf dem Pen & Paper Dungeons & Dragons basiert. Entsprechend negativ sind sie eingestellt und erwarten einen Flop.

"Kein Larian = Meine Erwartungen sind negativ" "Wenn Larian nicht beteiligt ist, ist es zum Scheitern verurteilt."

Larian soll laut vieler Fans also mit entscheiden dürfen, was in der Geschichte passiert. Da das Studio allerdings nicht die Rechte für BG3 als TV-Serie besitzt, sondern vom Rechteinhaber Wizards of the Coast (Hasbro) nur für das Rollenspiel beauftragt wurde, besitzt Larian kein Mitspracherecht.

Larian-Chef freut sich auf die Serie

Dass Larian bei der Serie offiziell nicht mitreden darf, scheint Swen Vincke selbst aber kaum zu stören. Vielmehr hat er das Rollenspiel extra so entwickelt, dass daraus noch so viel mehr werden kann – auch ohne ihn:

„Die Enden von Baldur’s Gate 3 wurden so gestaltet, dass sie als narrative Grundlage für neue Abenteuer dienen können. Es gibt viele mögliche Richtungen. Ich bin gespannt, welche Craig Mazin und sein Team wählen werden.“

Tatsächlich gibt es für alle Skeptiker*innen diesbezüglich noch gute Nachrichten: Auch wenn Larian offiziell nicht an der Produktion beteiligt ist, hat Craig Mazin Swen Vincke bereits um ein Treffen gebeten, damit sie Ideen austauschen können.

Mazin will Larian also offenbar trotzdem mit ins Boot holen. Wie sehr er am Ende auf Larian hört, steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber es ist schon einmal ein gutes Zeichen, dass Mazin Larian nicht ausschließt.

