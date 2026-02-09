Die God of War-Serie hat ihren Schauspieler für Atreus gefunden - so sieht der Sohn von Kratos aus

Die God of War-Serie von Prime Video hat jetzt ihre beiden wichtigsten Rollen besetzt. Nun wissen wir nämlich auch, wer den Sohn von Kratos spielt.

Eleen Reinke
09.02.2026 | 17:58 Uhr

So langsam aber sicher kommen die Informationen zur kommenden God of War-Serie von Prime Video ins Rollen. Konkret wurde über die letzten Wochen hinweg nach und nach der Cast der Live-Action-Serie enthüllt. Nachdem wir bereits erfahren haben, wer in die Rolle von Kratos schlüpft, wissen wir nun auch, wer als Sohnemann Atreus dabei sein wird.

Das ist Atreus in der God of War-Serie

Wie Variety frisch berichtet hat, wird der Darsteller Callum Vinson in die Rolle des jungen Gottes schlüpfen. Der 11-jährige Nachwuchsschauspieler hatte unter anderem bereits einen Auftritt in der Amazon-Serie Dead Ringers und der dritten Staffel von Chucky. Daneben wird er außerdem in der kommenden Freitag der 13.-Prequelserie Crystal Lake einen jungen Jason Voorhees spielen.

Vinson übernimmt damit eine der Hauptrollen in der Serie an der Seite von Ryan Hurst, der Papa Kratos verkörpern wird (und den ihr bereits aus den Spielen als Gott des Donners Thor kennen dürftet.)

Daneben sind auch bereits so einige andere wichtige Rollen für die Serie besetzt:

  • Odin: Mandy Patinkin
  • Thor: Olafur Darri Olafson
  • Sif: Teresa Palmer
  • Heimdall: Max Parker
  • Mimir: Alastair Duncan
  • Danny Woodburn: Brok
  • Jeff Gulka: Sindri

Einige wichtige Charaktere fehlen bislang allerdings auch noch, allen voran natürlich Freya und Baldur. Auch der Cast für die beiden dürfte vermutlich in den nächsten Tagen enthüllt werden.

Wann erscheint die God of War-Serie? Einen Releasetermin gibt es bislang noch nicht, selbst auf einen konkreten Zeitraum müssen wir noch warten. Zuletzt hatte Showrunner Ronald D. Moore im Juli 2025 angegeben, dass die Dreharbeiten nicht mehr 2025 starten würden. Sollten sie in diesem Jahr endlich losgehen, können wir mit einem Release vermutlich frühestens Ende 2027 rechnen.

Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht: Eine zweite Staffel wurde von Amazon bereits bestellt.

Was sagt ihr zum Cast von Sohnemann Atreus und wie findet ihr die Darsteller*innen bislang allgemein?

