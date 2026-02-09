Die God of War-Serie hat ihren Schauspieler für Atreus gefunden - so sieht der Sohn von Kratos aus

Atreus ist in der nordischen Saga von God of War einer der wichtigsten Charaktere. Jetzt ist bekannt, wer ihn in der Live-Action-Serie verkörpert.

So langsam aber sicher kommen die Informationen zur kommenden God of War-Serie von Prime Video ins Rollen. Konkret wurde über die letzten Wochen hinweg nach und nach der Cast der Live-Action-Serie enthüllt. Nachdem wir bereits erfahren haben, wer in die Rolle von Kratos schlüpft, wissen wir nun auch, wer als Sohnemann Atreus dabei sein wird.

Das ist Atreus in der God of War-Serie

Wie Variety frisch berichtet hat, wird der Darsteller Callum Vinson in die Rolle des jungen Gottes schlüpfen. Der 11-jährige Nachwuchsschauspieler hatte unter anderem bereits einen Auftritt in der Amazon-Serie Dead Ringers und der dritten Staffel von Chucky. Daneben wird er außerdem in der kommenden Freitag der 13.-Prequelserie Crystal Lake einen jungen Jason Voorhees spielen.

Callum Vinson will play Atreus in the God of War series for Prime Video. pic.twitter.com/5trCmCb3kL — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 9, 2026

Vinson übernimmt damit eine der Hauptrollen in der Serie an der Seite von Ryan Hurst, der Papa Kratos verkörpern wird (und den ihr bereits aus den Spielen als Gott des Donners Thor kennen dürftet.)

Daneben sind auch bereits so einige andere wichtige Rollen für die Serie besetzt:

Odin : Mandy Patinkin

: Mandy Patinkin Thor : Olafur Darri Olafson

: Olafur Darri Olafson Sif : Teresa Palmer

: Teresa Palmer Heimdall : Max Parker

: Max Parker Mimir : Alastair Duncan

: Alastair Duncan Danny Woodburn : Brok

: Brok Jeff Gulka: Sindri

Einige wichtige Charaktere fehlen bislang allerdings auch noch, allen voran natürlich Freya und Baldur. Auch der Cast für die beiden dürfte vermutlich in den nächsten Tagen enthüllt werden.

Wann erscheint die God of War-Serie? Einen Releasetermin gibt es bislang noch nicht, selbst auf einen konkreten Zeitraum müssen wir noch warten. Zuletzt hatte Showrunner Ronald D. Moore im Juli 2025 angegeben, dass die Dreharbeiten nicht mehr 2025 starten würden. Sollten sie in diesem Jahr endlich losgehen, können wir mit einem Release vermutlich frühestens Ende 2027 rechnen.

Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht: Eine zweite Staffel wurde von Amazon bereits bestellt.

Was sagt ihr zum Cast von Sohnemann Atreus und wie findet ihr die Darsteller*innen bislang allgemein?