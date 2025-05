Es geht los: Erste Fotos zeigen Nintendo Switch 2-Bestände im Laden - Shops machen sich bereit

Es geht bald los. Nur noch wenige Tage trennen uns vom Switch 2-Release.

Die Nintendo Switch 2 kann seit mehreren Wochen vorbestellt werden, doch online sind die Kontingente bereits seit Längerem erschöpft. Wer Nintendos neuestes Konsolen-Flaggschiff bereits zum Release sein Eigen nennen will, kann alternativ aber auch versuchen, auf klassischem Wege ranzukommen. Die Switch 2 wird ab dem 05. Juni 2025 natürlich auch ganz oldschool im Geschäft angeboten.



Was ist neu? Auf Reddit sind jetzt erste Fotos aufgetaucht, die zeigen, dass Shops so langsam ihre Lager befüllen. Und das sorgt für zusätzlichen Hype in der Community.

Nintendo Switch 2 - Alle wichtigen Infos zu Preis und Release im Überblick

Release: 05. Juni 2025

05. Juni 2025 Die Konsole kostet UVP 469,99 Euro (ohne Spiel)

Es gibt zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro (UVP)

Erste Geschäfte füllen ihre Lager: Switch 2 bald verfügbar

Dieser amerikanischen Supermarkt, laut Community höchstwahrscheinlich ein Target, stockt bereits jetzt schon auf und das Lager wird ordentlich mit Switch 2-Konsolen, Mario Kart World-Bundles und Launch-Titeln aufgefüllt:

Wenn ihr seit mehreren Wochen erfolglos versucht, online eine Switch 2 zu ergattern, dann sind die im Reddit-Post gezeigten Bilder wahrscheinlich Balsam für eure Seele.

Mario Kart World ist das größte Spiel, das die Switch 2 direkt zum Launch zu bieten hat. Einen ersten Vorgeschmack darauf liefert euch unser Preview-Video:

9:20 Open World und mehr: Mario Kart World startet auf der Switch 2 in eine neue Zeit!

Ihr könnt die Switch 2 ab dem Launch-Tag natürlich auch in Deutschland im Laden kaufen. Die Konsole ist dann beispielsweise bei MediaMarkt/Saturn erhältlich. Und wer zu den Allerersten gehören will, kann seine Chance im Rahmen des Mitternachtssales im Saturn am Alexanderplatz in Berlin ergreifen: Das Event findet um 0 Uhr in der Nacht vom 04. auf den 05. Juni (von Mittwoch auf Donnerstag) statt.

Alle Infos zur Switch 2-Vorbestellung und den Kontingenten erhaltet ihr übrigens in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Und nun fragen wir die liebe GamePro-Community: Bestellt ihr die Switch 2 online bzw. habt ihr die Konsole vorbestellt oder holt ihr euch das Gerät ganz klassisch im Laden? Schreibt uns eure Antworten wie immer gerne unten in die Kommentarsektion!