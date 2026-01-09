Neue Switch 2-Controller-Farben werden von Fans heftig kritisiert: Frecher Dritthersteller hat für wenig Geld direkt eine bessere Variante parat und stichelt gegen Nintendo

Die neuen Joy-Con-Farben für die Switch 2 bleiben schwarz und färben lediglich die Innenseiten ein. Ein Dritthersteller hat sofort die naheliegende Lösung parat.

Nintendo hat gestern erstmals seit dem Launch der Nintendo Switch 2 am 05. Juni 2025 brandneue Joy-Con-2-Farben angekündigt. Das Controller-Paar in den Farben hellviolett und hellgrün kommt am 12. Februar auf den Markt und wirkt auf den ersten Blick wirklich schick. Doch bei vielen Fans kommen die Joy-Con-2-Varianten alles andere als gut an.



Das Problem: Werden die Joy-Con-Controller seitlich an die Switch 2 gesteckt, bzw. wird die Konsole im Handheld-Modus genutzt, ist von den neuen Farben nur noch wenig zu sehen. Der Konsolenzubehör-Hersteller dbrand, der für seine Seitenhiebe gegen Gaming-Größen wie Sony oder Nintendo bekannt ist, reagiert sofort und färbt die Joy-Con-2-Controller großflächig ein – für vergleichsweise kleines Geld.

Nintendo-Fans kritisieren neue Joy-Con-2-Farben "hellviolett und hellgrün"

Das Problem, das viele Switch 2-Spieler*innen mit den neu angekündigten Joy-Con-2-Controller-Varianten haben, fasst IGN in einem TikTok-Video kurz und knackig zusammen:

Wie schon die Standard-Joy-Con, die ihr zum Kauf der Nintendo Switch 2 dazubekommt, sind auch bei den neuen Farbvarianten nur die Innenseiten bzw. lediglich die Verbindungselemente der Controller eingefärbt. Der Großteil des Controllers sowie die Knöpfe bleiben schwarz.

Spielen wir im Handheld-Modus, müssen wir also mit der Lupe hinschauen: Lediglich die kreisflächige Unterseite der Analogsticks ist sichtbar eingefärbt, die bunten Innenseiten werden nach dem Einstecken komplett verdeckt. Im Grunde ist also (fast) egal, welche Farben eure Joy-Con-2-Controller besitzen.

In der Community stoßen die neuen Farben-Varianten entsprechend auf Kritik, zumal Nintendo für das neue Joy-Con-2-Paar satte 90 Euro verlangt. Auf X/Twitter haben die YouTuber von SwitchUp die naheliegende Lösung gepostet und die Farben einfach umgedreht:

Wer will, kann die eigenen Switch 2-Controller sogar bereits genauso einfärben wie auf dem oben eingebetteten Bild: Dritthersteller dbrand bietet Joy-Con-2-Skins an, mit denen ihr die tatsächlichen Controller-Hüllen in hellgrün und hellviolett einfärben könnt. Das Set kann auf der Website des Herstellers für 19,95 US-Dollar (rund 16 Euro) bestellt werden.

Wie eingangs bereits erwähnt, ist dbrand für seine Sticheleien gegen Sony, Nintendo und Co. bekannt und hat auch direkt einen kleinen Seitenhieb gegen das japanische Unternehmen parat:

Nintendo hat neue Farbvarianten für die Switch 2 Joy-Con herausgebracht, sich aber erneut darauf beschränkt, nur Farbakzente unterhalb der Analogsticks zu zeigen. Natürlich haben wir diese violetten und grünen Akzente sorgfältig nachgebildet und auf die gesamte Oberfläche der Joy-Con übertragen. Wie immer macht dbrand das, was Nintendo nicht macht (As per usual, dbrand does what Nintendon't)

Dbrand sorgte erstmals im Jahr 2020 zum Launch der PS5 für Aufsehen. Damals bot das Unternehmen schwarze Seitenplatten für die Sony-Konsole an, die zum Leidwesen vieler PlayStation-Fans lange nur in Standard-Weiß erhältlich war. Dbrand zeigte sich damals auffällig angriffslustig gegenüber Sony und drohte auf seiner eigenen Website mit den Worten "Kommt, und verklagt uns doch".

Was ist eure Meinung zu den neuen Joy-Con-Farben für die Nintendo Switch 2 und welche Variante findet ihr besser: Die offizielle oder die Dritthersteller-Version von D-Brand bzw. Fankreationen?