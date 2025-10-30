Läuft gerade Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!
Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Dennis Müller
30.10.2025 | 15:45 Uhr

Nintendo hat soeben eine Switch 2-Version für Animal Crossing: New Horizons angekündigt, die am 15. Januar 2026 zeitgleich mit dem kostenlosen Update 3.0 erscheint.

Alle Infos zu den Neuerungen der Switch 2-Version und den Inhalten von Version 3.0 findet ihr hier.
