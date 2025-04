Nintendo bestätigt: Die Switch 2 hat keine Achievements und ganz ehrlich: Ich bin erleichtert darüber

Ein Glück, die Switch 2 kommt ohne Achievements aus.

Stellt euch vor, ihr fahrt 10 Siege hintereinander in Mario Kart World ein oder ihr vermöbelt 500 Bokblins in Zelda: Breath of the Wild und auf einmal macht es "Bling!". Achievement-Hunter wissen sofort, was ich meine: Das für viele Spieler*innen wohlig klingende Geräusch, eine neue Trophäe oder einen Erfolg eingesackt zu haben. Zum Glück bleibt das oben beschriebene Szenario bei der Nintendo Switch 2 nur reinste Fantasie.

Denn Nintendo hat jetzt offiziell bestätigt: Es wird keine systemübergreifenden Achievements für Nintendo Switch 2-Games geben. Dies gab Bill Trinen, Vice President of Player and Product Experience bei Nintendo of America, jetzt in einem Interview gegenüber Polygon bekannt.

Linda Sprenger Auch für Linda waren Achievements, genauer gesagt: Platin-Trophäen, mal reizvoll. Zumindest ein Semester lang. Das sorgte aber schnell für Stress und Erfolgsdruck. Und so schnell wie die Jagd nach den begehrten Kelchen begonnen hatte, so schnell war sie auch wieder vorbei. Fun Fact: Lindas erste Platin ploppte damals in Assassin's Creed 2 auf. Danach folgten Platin-Kelche für Infamous: Second Son und Mittelerde: Mordors Schatten. Das war's (zum Glück)!

Und das lässt mich aufatmen. Denn während das eben beschriebene "Bling"-Geräusch für eingefleischte Achievement-Hunter Dopamin-Kicks auslöst, bedeutet das für mich mittlerweile eher Gleichgültigkeit.

Nintendo Switch 2-"Trophäen"? Zum Glück wird es die nicht geben

Versteht mich nicht falsch: Achievements, Trophäen und Co. können für einige Menschen als eine Art Meta-Herausforderung super motivierend sein, und dieser Spaß sei ihnen natürlich vergönnt. Ich guck mir das Ganze lieber vom Spielfeldrand aus an. Macht da mal schön euer Ding!

0:45 Wir haben die Nintendo Switch 2 ausprobiert - hier ist der Ersteindruck in 45 Sekunden!

Autoplay

Ich selbst war ebenfalls mal eine Weile auf der PlayStation auf Trophäen-Jagd. Doch das sorgte bei mir nach einiger Zeit dafür, dass ich beim Zocken irgendwann komplett den Faden verlor und mich zu sehr von den Herausforderungen leiten ließ, die mir Trophäen und Co. auferlegten.

Schieße 1000 Feinden ins linke Hinterbein, treffe eine ganz bestimmte Entscheidung in einer Nebenquest oder schalte alle Outfits für deinen Companion frei. Uff! Nein, danke. Viel zu stressig.

Heute konzentriere ich mich lieber aufs jeweilige Spiel selbst, genieße die Story und schaue mich ganz ohne Erwartungen und Aufgaben, die über das eigentliche Spielerlebnis hinaus gehen, in der Spielwelt um.

Virtuelle Errungenschaften lenken mich ab und führen dazu, dass ich Spiele im schlimmsten Fall weniger genießen kann, weil ich ständig die Herausforderungen im Hinterkopf habe, die ich erledigen muss, bis es wieder "bling!" macht.

Erfolge für Zelda auf Switch 2: Achievement-Fans müssen übrigens nicht komplett in die Röhre gucken: Zwar gibt es kein systemübergreifendes Achievement-System, jedoch könnt ihr zumindest bei den Switch 2-Versionen von Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom über die Zelda Notes Ingame-Erfolge freischalten: Mehr zum Thema Zelda TotK und BotW bekommen auf der Switch 2 erstmals Achievements - aber es gibt eine große Einschränkung von David Molke

Klar kann ich auf der PlayStation die Trophäenbenachrichtigungen auch ausstellen, doch sie bleiben für mich dennoch präsent, unter anderem weil sie in den PSN-Profilen meiner Freund*innen oder im Homescreen angezeigt werden. Ständig werde ich daran erinnert, dass es außerhalb des eigentlichen Spiels noch etwas Zusätzliches zu verdienen gibt. Und ich sag's frei heraus: Es nervt mich.

Dass Nintendo also weiterhin auf ein Achievement-System verzichtet, macht mich zumindest froh. Digitale Abzeichen bedeuten mir nichts, großer Spielspaß und emotionale Geschichten in Videospielen hingegen umso mehr.

Was ist eure Meinung zu Achievements? Und seid ihr ebenfalls froh darüber, dass es auf der Switch 2 keine Erfolge gibt oder hättet ihr euch welche gewünscht?