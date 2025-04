Zelda TotK und BotW bekommen auf der Switch 2 erstmals Achievements - aber es gibt eine große Einschränkung

Eine klassische Platin-Trophäe wie die hier samt zugehörigem System gibt es aber nicht mit der Nintendo Switch 2.

Die Nintendo Switch 2 führt Errungenschaften ein. Allerdings erst einmal nur bei zwei Spielen und auch sonst bleibt es dabei, dass es wohl leider weiterhin kein globales, Plattform-weites System für Achivements oder Trophäen geben wird. Aber Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom kommen auf jeden Fall in den Genuss.

Die Nintendo Switch 2-Editionen von Zelda TotK und BotW bekommen zum ersten Mal bei Nintendo Achievements

Darum geht's: Gestern hat Nintendo bei der großen Switch 2-Direct jede Menge Neuigkeiten enthüllt. Dazu gehört unter anderem, dass sowohl Zelda TotK als auch BotW eine Nintendo Switch 2-Edition bekommen, die einige Vorteile mit sich bringt. Wie wir jetzt wissen, zählen dazu auch freispielbare Errungenschaften.

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Über die Zelda Notes-App: Die Switch 2-Editionen sollen nicht nur grafisch etwas hübscher werden, indem sie von einer höheren Framerate sowie Auflösung profitieren und HDR-Support bekommen. Die Zelda Notes-App hilft euch auch im Spiel, diverse Herausforderungen zu meistern.

Gleichzeitig gibt es auch Achievements: Die App innerhalb der Nintendo Switch-App (die bis Ende Mai noch Nintendo Switch Online-App heißt) kann euch beispielsweise zu versteckten Krogs oder Schreinen führen, trackt aber eben auch eure ingame-Erfolge.

Mitgezählt wird dann zum Beispiel, wie viele Schreine ihr bereits entdeckt und erledigt habt, welche Waffen ihr gesammelt habt und vieles mehr. Auch einen Quest-Zähler gibt es offenbar in den Zelda Notes und wie viele Gegner ihr besiegt habt oder wie oft ihr gestorben seid, wird auch getrackt.

Medaillen existieren ebenfalls: Ihr könnt in eurem Profil in der App dann eure Statistiken vergleichen und auch noch Medaillen abgreifen. Die sollen allerdings nur "für das Erreichen bestimmter Ziele" verdienbar sein.

Damit gibt es zum ersten Mal ein Achievement-System bei Nintendo, das nicht einfach nur innerhalb des Spiels mitzählt und euch stattdessen außerhalb zu Höchstleistungen animiert. Im Vergleich zu den Sony-Trophäen oder Microsoft-Errungenschaften bleibt dieses System natürlich immer noch ein schwacher Trost.

Viele Fans wünschen sich schon seit Längerem ein Achievements-System, das Plattform-weit existiert und der Nintendo Switch 2-Launch wäre der perfekte Zeitpunkt für die Einführung gewesen.

Wie findet ihr es, dass jetzt zumindest Zelda: Tears of the Kingdom und Breath of the Wild Achievements bekommen?