Switch 2 Pro Controller im Angebot: Bis zu 51€ Rabatt – Jetzt mit Top-Spielen wie Donkey Kong Bananza abstauben!

Wenn ihr euch für den Switch 2 Pro Controller und eines dieser drei Spiele interessiert, solltet ihr euch das neue Top-Angebot bei MediaMarkt nicht entgehen lassen.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade den Nintendo Switch 2 Pro Controller im Angebot schnappen: Das neue Gamepad bekommt ihr jetzt im Bundle mit einem von drei großen Switch 2-Spielen (Donkey Kong Bananza, Pokémon-Legenden: Z-A, Metroid Prime 4) und könnt dabei bis zu 51€ sparen im Vergleich zum Einzelkauf. Das Bundle mit Donkey Kong Bananza findet ihr direkt auf der Shopseite des Controllers, wenn ihr ein wenig nach unten scrollt:

Bei den beiden anderen Titeln müsst ihr die Spiele einfach nur zusammen mit dem Switch 2 Pro Controller in den Warenkorb legen, der Preis wird dann automatisch an der Kasse angepasst. Für Spiel und Controller zusammen zahlt ihr nur 99,99€, was ein echtes Schnäppchen ist, da der UVP des Controllers einzeln schon bei 89,99€ liegt:

Das Angebot ist Teil des neuen Gutscheinheft-Sales bei MediaMarkt, durch den ihr noch viele weitere Schnäppchen abstauben könnt, darunter hochwertige OLED 4K-Fernseher und die PlayStation 5. Der Sale läuft noch bis zum 19. Januar um 9 Uhr morgens, die Top-Deals könnten aber schon früher weg sein. Hier findet ihr die vollständige Übersicht über die Deals:

Was bietet der neue Switch 2 Pro Controller?

Der neue Switch 2 Pro Controller (links) ist dem Vorgänger ähnlich, bietet aber ein paar Extras.

Der neue Nintendo Switch 2 Pro Controller ist seinem Vorgänger zwar sehr ähnlich, er ist jedoch sogar noch hochwertiger verarbeitet und bietet eine spezielle Beschichtung der Griffe, die ein weicheres Gefühl und mehr Rutschfestigkeit bei verschwitzten Händen liefert. Außerdem verfügen die Sticks jetzt über etwas mehr Widerstand, was jedoch eher Geschmackssache als eine klare Verbesserung ist.

Eines der wichtigsten neuen Features sind die beiden programmierbaren Extra-Tasten auf der Rückseite, die ihr auf der Innenseite der Griffe findet. Diese sind komfortabel erreichbar und sorgen dafür, dass ihr nicht mehr so oft den Daumen vom rechten Stick nehmen müsst, um die Buttons zu drücken. Obendrein findet ihr unten auf der Vorderseite den neuen C-Button, durch den ihr schnell und unkompliziert auf die neuen Chat-Features der Switch 2 zugreifen könnt.

Auf der Rückseite verfügt der Switch 2 Pro Controller über programmierbare Extra-Tasten.

Ansonsten leistet natürlich auch der Switch 2 Pro Controller tadellos seinen Dienst, das gilt aber auch für den Vorgänger, der ebenfalls mit der Switch 2 kompatibel ist. Man braucht das neue Modell also nicht unbedingt. Wenn ihr euch jedoch ohnehin gerade einen Controller für die Switch 2 zulegen wollt, dann empfehlen wir euch angesichts des günstigen Preises im aktuellen Angebot auf jeden Fall, gleich zum Switch 2 Pro Controller zu greifen.