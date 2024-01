Switch 2: Ihr solltet keine Probleme haben, direkt zum Launch eine Konsole zu ergattern - und das ist der Grund

Die Switch 2 dürfte zu Launch in ausreichender Menge verfügbar sein.

Die nächste Nintendo-Konsole ist offiziell noch nicht einmal angekündigt, aber trotzdem vermitteln uns Gerüchte, Leaks und Spekulationen schon einen ziemlich guten Eindruck, was da auf uns zukommt – auch, wenn wir diese natürlich stets mit Vorsicht genießen müssen.

So soll die Switch 2, oder wie auch immer der Switch-Nachfolger heißen wird, im zweiten Halbjahr 2024 erscheinen. Und nun gibt es gute Neuigkeiten für alle, die gleich zuschlagen wollen: Ihr solltet es nicht schwer haben, eine Konsole zu ergattern.

Switch 2 sollte zum Launch in ausreichender Menge verfügbar sein

All die gemunkelten Fakten haben wir für euch in einem Switch 2 Info-Hub zusammengefasst. Dazu gehört nicht nur der Release-Zeitraum, sondern auch, dass ein 8-Zoll-LCD-Bildschirm verbaut werden soll. Bloomberg-Journalist Takashi Mochizuki hat in Verbindung mit den Display-Lieferdaten eine neue interessante Aussage getroffen.

Auf X (ehemals Twitter) schreibt Mochizuki:

Display-Lieferdaten deuten darauf hin, dass Nintendo im ersten Geschäftsjahr mehr als 10 Millionen Next Gen-Konsolen herstellen wird. Anders als bei PS5 und Xbox Series X/S, bei denen es bei der Markteinführung zu Chip-Knappheiten kam, wäre Nintendos [Konsole dann] viel einfacher in den Läden zu finden. [...]

Damit solltet ihr eigentlich kein Problem haben, euch in den Monaten nach Launch eine Switch 2 zu schnappen. Das Geschäftsjahr dauert im Gegensatz zum Kalenderjahr bis Ende März 2025. Gehen wir davon aus, dass die Next Gen-Konsole etwa in der Mitte des zweiten Halbjahrs erscheint, sprechen wir von ungefähr sechs Monaten.

Von der ersten Switch wurden in einem Zeitraum von sieben Monaten 7,63 Millionen Einheiten an Händler ausgeliefert (via fandom.com). Das heißt allerdings noch nicht, dass auch all diese Konsolen letztendlich an Endkund*innen verkauft wurden. Die Zahl der tatsächlichen Verkäufe dürfte also noch darunter liegen.

Von der Mario vs. Donkey Kong Neuauflage für die (aktuelle) Switch könnt ihr euch im Trailer ein Bild machen:

0:41 Mario vs. Donkey Kong: Das erwartet euch in der schicken Switch-Neuauflage

Der Annahme bezogen auf die Displays zufolge, sollte das Nachfolgemodell also eigentlich in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Allerdings solltet ihr euch natürlich noch nicht zweifelsfrei auf inoffizielle Aussagen und Annahmene verlassen. Wir dürfen gespannt sein, was Nintendo selbst in den kommenden Monaten bekanntgibt.

In unserem oben verlinkten großen Info-Hub haben wir jedenfalls schon mal all das, was durchgesickert ist, für euch zusammengetragen. Dazu gehören unter anderem Infos zu Preis, Leistung, Akkulaufzeit und Abwärtskompatibilität.

Wartet ihr schon ungeduldig auf die Switch 2 und werdet direkt zum Launch zuschlagen?