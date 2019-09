Viele Switch-Spiele jetzt im eShop-Sale: Diese Games lohnen sich

Wer in den Nintendo eShop schaut, der findet aktuell gerade wieder etliche reduzierte Spiele für die Switch. In diesem Artikel geben wir euch eine Übersicht der aktuellen Angebote und stellen einige Highlights vor, die euch eventuell interessieren könnten.

Diese Switch-Spiele gibt's aktuell u.a. günstiger

Die Highlights des Sales

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Darum geht's: Mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle erwartet euch ein Rundenstrategie-Spiel á la XCOM, das die Figuren aus dem Super Mario-Universum mit den knuddeligen Ubisoft-Rabbids vereint.

Warum es sich lohnt: Lasst euch von dem niedlichen Look nicht täuschen. Hinter Kingdom Battle steckt ein komplexeres Spiel als so mancher vielleicht vermuten würde. Viele Levels sind fordernd, bleiben dabei aber stets fair. Strategie-Enthusiasten bekommen hier eines der besten Rundenstrategie-Spiele für die Switch.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Mario + Rabbids.

Undertale

Darum geht's: In Undertale landen wir in der Monsterwelt und müssen einen Weg raus finden. So einfach ist das Konzept des kleinen Spiels - doch es steckt mehr dahinter, als man zunächst meinen mag.

Warum es sich lohnt: Mit Undertale erwartet uns ist ein RPG, in dem wir Gegner entweder töten oder die Kämpfe auf kreative Weise beenden, beispielsweise mit einem Kompliment oder einem Lied, in das das Monster dann einstimmt. Um die gesamte Story zu verstehen, reicht einmal durchspielen nicht aus. Je nach Herangehensweise offenbaren sich eine andere Facetten der Monsterwelt und ihrer mehr als liebenswürdigen Bewohner.

Dragon Ball FighterZ

Darum geht's: Dragon Ball FighterZ ist ein Prügelspiel aus dem Jahr 2018, bei dem wir mit Son-Goku und seinen Freunden in den virtuellen Ring steigen, um uns mit Kamehameha und Co. Saures zu geben.

Warum es sich lohnt: Mit Dragon Ball FighterZ entfernt sich das Dragon Ball-Franchise von den bisherigen 3D-Kämpfen und wählt eine klassische 2,5D-Perspektive. Und das ist den Machern so gut gelungen, dass DB Fighters tatsächlich wie ein interaktiver Anime aussieht.

Die effektvollen Kämpfe überzeugen ebenfalls: Die sind dank einfacher Steuerung einsteigerfreundlich, bieten aber dennoch genügend Tiefgang für Profis. Mehr Infos dazu findet ihr in unserem Test zu Dragon Ball FighterZ.