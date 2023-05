Switch-Hit günstig bei Amazon: Schnappt euch Metroid Dread jetzt mit 51% Rabatt

Bei Amazon gibt es jetzt Metroid Dread für weniger als die Hälfte im Angebot. Auch Metroid Prime Remastered ist reduziert.

Bei Amazon gibt es jetzt Metroid Dread günstig im Sonderangebot: Ihr bekommt 51 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP und zahlt dadurch nur noch 33,98€. So günstig gab es den exklusiven Switch-Hit laut Vergleichsplattformen schon seit einigen Monaten nirgendwo mehr. Hier findet ihr das Angebot:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Er könnte also jederzeit wieder verschwinden.

Was ist Metroid Dread?

2:15 Metroid Dread: Ankündigungs-Trailer zum 2,5D-Abenteuer für die Switch

Rückkehr zur Metroid-Tradition: Metroid Dread ist der jüngste Teil der berühmten Spielereihe, die das Metroidvania-Genre mitbegründet hat. Sowohl spielerisch als auch in Bezug auf die Story schließt Metroid Dread nicht an Metroid Prime, sondern an die alte 2D-Metroid-Reihe und somit an Metroid Fusion aus dem Jahr 2002 an. Zwar bekommt ihr moderne 3D-Grafik geboten, die Level sind aber trotzdem ganz traditionell zweidimensional aufgebaut.

Erkundungstour auf Planet ZDR: Wir spielen wie üblich die Kopfgeldjägerin Samus Aran, die diesmal zum geheimnisvollen Planeten ZDR geschickt wird, um dort den Ursprung einer mysteriösen Botschaft aufzuspüren. Hier bekommt sie es unter anderem mit durchgedrehten Forschungsrobotern zu tun. Wie früher könnt ihr dabei mit verschachtelten Levels, motivierender Erkundung und fordernden Bosskämpfen rechnen. Die Story ist zwar nicht allzu kreativ, aber die Inszenierung in coolen Cutscenes ist sehr gelungen.

Metroid Prime Remastered im Angebot

1:18 Metroid Prime Remastered mit Gameplay-Trailer

Übrigens gibt es auch das 2023 erschienene Metroid Prime Remastered für Nintendo Switch bei Amazon gerade etwas günstiger, nämlich für 34,99€ statt 43,99€ (UVP). In unserem ausführlichen GamePro-Test waren wir ziemlich begeistert von der Neuauflage. Spielerisch funktioniert Metroid Prime nämlich heute noch genauso gut wie früher, technisch wurde es ordentlich modernisiert und sauber für die Switch umgesetzt.

