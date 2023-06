Switch-Hit zum halben Preis: Metroid Dread jetzt günstig im Amazon-Angebot abstauben

Bei Amazon gibt's den Switch-Hit Metroid Dread jetzt zum Toppreis.

Bei Amazon gibt es den exklusiv für Nintendo Switch erschienenen Metroidvania-Hit Metroid Dread jetzt günstig im Sonderangebot: Ihr bekommt 52 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP und bezahlt dadurch nur noch 33,68€ (UVP: 69,99€). Amazon ist damit laut Vergleichsplattformen mit Abstand der günstigste Anbieter für das Spiel, der zweitgünstigste Preis liegt nach Angaben von Idealo derzeit bei 41,98€ inklusive Versand.

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Günstige Deals mit exklusiven Switch-Spielen sind aber häufig sehr schnell ausverkauft, deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Was ist Metroid Dread?

Klassisches Metroid: Metroid Dread ist das Reboot der klassischen Metroid-Reihe, die das Genre der Metroidvanias mitbegründet hat. Es schließt also nicht an Metroid Prime, sondern an Metroid Fusion aus dem Jahr 2002 an. Das gilt sowohl für die Story als auch hinsichtlich der Perspektive: Obwohl Metroid Dread zeitgemäße 3D-Grafik verwendet, sind die Level ganz traditionell zweidimensional.

0:30 Metroid Dread - Trailer zeigt Szenen aus dem Spiel

Planet der Forschungsroboter: Wie üblich in der Metroid-Reihe übernehmen wir die Rolle der Kopfgeldjägerin Samus Aran. Diese wird diesmal zu dem Planeten ZDR geschickt, wo sie den Ursprung einer geheimnisvollen Botschaft erkunden soll. Dort angekommen bekommt sie es unter anderem mit ehemaligen Forschungsrobotern zu tun. Die Geschichte ist simpel, aber in aufwendigen Cutscenes gut inszeniert.

Traditionelles Gameplay mit neuen Tricks: Was das Gameplay angeht, bekommt ihr einen sehr guten Action-Platformer mit dem typischen Metroidvania-Leveldesign, in dem sich nach und nach neue Bereiche öffnen. Erkundung und fordernde Bosskämpfe spielen wie üblich eine große Rolle. Fans der Metroid-Reihe werden sich auch deshalb schnell heimisch fühlen, weil Samus ihre alten Fähigkeiten wieder mitbringt. Sie hat aber auch noch ein paar neue Tricks gelernt.

