Switch-Hit günstig wie nie: Dieses Mario-Spiel gibt’s jetzt zum Bestpreis in der Gold Edition

Bei Amazon könnt ihr jetzt den Taktik-Hit Mario + Rabbids: Sparks of Hope günstig abstauben: Die Gold Edition, die neben dem Hauptspiel auch den Season Pass sowie zusätzliche Ingame-Gegenstände enthält, kostet nur noch 29,99€. Laut Vergleichsplattformen gab es diese Version des Spiels bislang noch nie so günstig, im Nintendo eShop kostet der Season Pass allein schon 29,99€.

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt, und verrät lediglich, dass es sich um ein „befristetes Angebot“ handelt. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Anspruchsvolle Taktik in buntem Universum

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Reise durch die Galaxie: In Sparks of Hope tun sich Mario und seine Freunde wie schon in Mario + Rabbids: Kingdom Battle mit den Häschen aus dem Hause Ubisoft zusammen. Diesmal geht es allerdings nicht um die Rettung des Pilzkönigreichs, stattdessen begeben sich die Helden auf eine Reise durch die Galaxie, um den Sparks zu Hilfe zu eilen. Dabei handelt es sich um niedliche, sternenförmige Wesen, die euch auch im Kampf unterstützen.

Taktik im XCOM-Stil: Die Kämpfe bieten nach wie vor anspruchsvolle Rundentaktik im XCOM-Stil, auch wenn es diesmal ein freies Bewegungssystem statt in Kacheln eingeteilte Schlachtfelder gibt. Ihr müsst Deckungsmöglichkeiten nutzen und die Spezialfähigkeiten eurer Charaktere kombinieren, um siegreich zu sein. Ein neues Fortschrittssystem mit Skilltrees für jeden Charakter sorgt für mehr Langzeitmotivation.

Das bietet die Gold Edition: Die Gold Edition enthält den Season Pass, der euch drei Erweiterungen mit neuen Geschichten, Charakteren und Missionen liefert: The Tower of Doooom, The Last Spark Hunter und Rayman in the Phantom Show. Letztere fügt den berühmten Ubisoft-Helden als spielbare Figur hinzu. Außerdem bekommt ihr das Galaxis-Prestigepaket, das zusätzliche Waffenskins enthält.

