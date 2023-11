Switch-Hit zum Schnäppchenpreis: Nintendo Switch Sports im Black Friday-Angebot bei Amazon

Nintendo Switch Sports könnt ihr euch jetzt inklusive Beingurt im Black Friday-Angebot sichern und euch in sieben Sportarten austoben.

Update: Bei Amazon ist das Angebot leider aktuell schon wieder ausverkauft, bei Otto bekommt ihr es aber noch:

Ursprüngliche Meldung:

Offiziell startet der Amazon Black Friday Sale 2023 zwar erst am Freitag, trotzdem hat der Händler schon jetzt einige günstige Deals zu bieten. Zum Beispiel bekommt ihr gerade Nintendo Switch Sports in der Version mit Beingurt günstig im Angebot. Ihr zahlt nur noch schlappe 34,99€, was für einen Switch-exklusiven Bestseller ein wirklich guter Preis ist:

Alternativ findet ihr das Angebot auch im Black Friday Sale bei Otto, wo es noch einige weitere günstige Spiele für Nintendo Switch gibt. Vermutlich ist Amazon nur mit dem Konkurrenten mitgezogen. Beide Shops machen derzeit keine genauen Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Er könnte noch bis zum Ende der Black Friday Sales am 27. November laufen oder schon sehr viel früher ausverkauft sein.

Was bietet Nintendo Switch Sports?

Vollbringt Nintendo nach 16 Jahren wieder ein Wunder? - Testvideo zu Switch Sports

Spaß mit Bewegung: Nintendo Switch Sports ist der geistige Nachfolger des beliebten Wii Sports. Es handelt sich also um ein Sportspiel, das stark auf die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller setzt. Trotzdem solltet ihr kein knallhartes Fitnessspiel im Stile von Ring Fit Adventure erwarten. Der Spielspaß steht bei Nintendo Switch Sports klar im Vordergrund.

7 Sportarten: Zum Release von Nintendo Switch Sports waren mit Fußball, Tennis, Bowling, Volleyball, Badminton und Chanbara sechs Sportarten enthalten. Mittlerweile wurde durch ein kostenloses Update mit Golf eine siebte nachgeliefert. Den Beingurt, der dem Spiel in der Retail-Version beiliegt, braucht ihr übrigens nur für bestimmte Fußball-Modi.

Am besten im Multiplayer: Zwar könnt ihr Nintendo Switch Sports auch allein spielen, am meisten Spaß hat man aber natürlich im Multiplayer. Ihr könnt euch sowohl lokal an einer Konsole als auch online mit anderen messen. Je nach Sportart und Modus sind zwei bis sechzehn Spieler*innen möglich.

