Switch-Hit im Top-Angebot: Nintendos größtes Spiel des Winters ist jetzt schon supergünstig!

Erst einige Monate alt und schon stark reduziert: Dieses große Nintendo-Spiel gibt's jetzt günstig!

Es war mindestens einer der größten, vermutlich sogar der größte Nintendo-Release des Winters, jetzt gibt es das am 4. Dezember 2025 erschienene Actionspiel bereits stark reduziert. Bei Amazon bekommt ihr aktuell stolze 46 Prozent Rabatt, was für einen der normalerweise sehr preisstabilen Exklusivhits eine ganze Menge ist. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Hier findet ihr es:

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Shooter, Erkundung & neue Open-World: Das ist das günstige Nintendo-Spiel!

Metroid Prime hat nach langer Wartezeit endlich einen neuen Teil bekommen und lässt euch Samus wieder aus der First-Person-Perspektive steuern.

Wir sprechen von Metroid Prime 4: Beyond, das fast zwei Jahrzehnte nach Metroid Prime 3: Corruption aus 2007 endlich eine richtige Fortsetzung der berühmten Reihe geliefert hat. Bei den Metroid-Prime-Spielen handelt es sich im Gegensatz zur normalen Metroid-Reihe, die aus 2D-Action-Platformer wie Metroid Dread besteht, um First Person Shooter, die jedoch trotzdem auf das gewohnte Metroidvania-Spielprinzip setzen.

Zu diesem Spielprinzip gehört, dass neben Action auch Rätsel und die Erkundung der Spielwelt eine zentrale Rolle im Gameplay spielen und dass die Level nicht streng linear, sondern eher labyrinthisch strukturiert sind und erst nach und nach all ihre Wege öffnen, wie man es heutzutage auch von Soulslikes kennt. Metroid Prime 4 weicht hiervon allerdings ein Stück weit von der bekannten Formel ab, da es neben klassischen Metroidvania-Leveln auch einen Open-World-Hub bietet.

18:13 Unser Testvideo zu Metroid Prime 4

Bei diesem handelt es sich um eine riesige Wüstenlandschaft, welche die Kopfgeldjägerin Samus Aran, die auch diesmal wieder die Hauptfigur des Spiels ist, mit ihrem eigenen futuristischen Motorrad durchquert. Viel zu tun oder zu entdecken gibt es in dieser Open World jedoch leider nicht, weswegen wir in unserem Test von dieser Neuerung nicht sonderlich angetan und zumeist eher froh waren, wenn wir die Wüste hinter uns lassen konnten.

In den eigentlichen Leveln bietet Metroid Prime 4 jedoch nicht nur jede Menge optische Abwechslung, etwa mit dichtem Dschungel und eindrucksvollen, außerirdischen Bauwerken, sondern auch spielerisch die Faszination, die man von früher gewohnt ist. Hier bahnt sich Samus sowohl mit durchschlagskräftigen Waffen als auch mit reichlich High-Tech-Ausrüstung ihren Weg, um die Geheimnisse des Planeten Viewros zu ergründen.

Außerdem liefert Metroid Prime 4 ein paar der besten Bosskämpfe, die die Reihe zu bieten hat. Uns hat das alles zwar trotzdem nicht so ganz gereicht, um uns mit der Open World zu versöhnen, doch die internationale Presse war gnädiger: Laut OpenCritic liegt die Durchschnittsbewertung für Metroid Prime 4 bei mehr als soliden 80 Punkten. Spätestens beim jetzigen Preis lohnt es sich also durchaus, der Fortsetzung der altehrwürdigen Reihe mal einen Blick zu gönnen.