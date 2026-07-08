Nintendo Switch Online bekommt legendären Game Boy-Neuzugang - und es ist ein echter Jump+Run-Klassiker

Es gibt mit einem Switch Online-Abo wieder vier neue Spiele im Juli.

Wer ein Nintendo Switch Online-Abo hat, bekommt immer mal wieder einige Bonus-Spiele, darunter oft auch ein paar nostalgische Klassiker. So auch bei einem der drei (oder vier mit dem Erweiterungspass) Spiele, das im Juli frisch dabei ist und für viele von uns zur Kindheit gehört haben dürfte.

Diese neuen Bonus-Spiele gibt es im Juli 2026 mit Nintendo Switch Online

Insgesamt gibt es drei Game Boy-Klassiker im Switch Online-Abo und ein weiteres Game Boy Advance-Spiel, wenn ihr zusätzlich den Erweiterungspass abonniert habt.



Game Boy:

Wario Land: Super Mario Land 3

Fortified Zone

The Sword of Hope II

Game Boy Advance:

Dr. Mario & Puzzle League

Hier könnt ihr euch alle vier Titel einmal im Trailer kurz anschauen:

2:03 Das sind die neuen Bonus-Spiele im Switch Online-Abo für Juli 2026

Autoplay

Wann landen die neuen Spiele bei Nintendo Switch Online? Ihr müsst euch diesmal nicht gedulden, die neuen Spiele sind nämlich ab sofort verfügbar.

Ein echter Game Boy-Klassiker und das Debüt von Wario

Der größte Neuzugang in diesem Monat dürfte wohl unangefochten das Game Boy-Spiel Wario Land: Super Mario Land 3 sein. Im ursprünglich 1994 erschienenen Plattformer durftet ihr das erste Mal selbst als Fiesling Wario unterwegs sein.

Auf der Suche nach Reichtum beklaut ihr hier Piraten und springt durch die verschiedenen Level. Gegner werden aber anders als bei Kollege Mario nicht einfach durch Hüpfen besiegt, stattdessen werft ihr sie (auch auf andere Feinde) oder rammt sie auch einfach mal. Mit bestimmten Pötten kann Wario außerdem spezielle Formen annehmen und etwa Feuer spucken.

Alles Wichtige zum Nintendo Switch Online-Abo

Wollt ihr mehr über das Nintendo-Abo erfahren, führen wir euch alle wichtigen Infos zum Service für Nintendo Switch und Switch 2 hier im verlinkten Artikel auf:

Switch Online ist ein kostenpflichtiger Service für Nintendo-Konsolen. Mit dem Abo bekommt ihr unter anderem Zugriff auf eine wachsende Retro-Bibliothek, habt Zugang zum Online-Multiplayer von Spielen und könnt Speicherstände in die Cloud hochladen.

Holt ihr euch zusätzlich den Erweiterungspass, wird die Spielbibliothek um Titel vom Sega Mega Drive, Game Boy Advance und N64 erweitert.

Auf der Nintendo Switch 2 sind weitere Funktionen hinzugekommen, unter anderem die Nutzung von Game Chat sowie der Zugriff auf eine Auswahl von Nintendo GameCube-Spielen.

Springt ihr direkt in eines der neuen Switch Online-Spiele rein?