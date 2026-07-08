Das Gothic 2 Remake wird laut "Stimme des Helden" bereits entwickelt und jetzt spricht alles für eine Neuauflage des RPG-Meisterwerks

Gothic-Fans hergehört, es gibt richtige gute Neuigkeiten!

Starke Verkaufszahlen, dank des ersten Remakes ein richtig gutes Grundgerüst und ganz wichtig, mit Alkimia Interactive ein Entwickler, der großes Interesse an einer Neuauflage von Gothic 2 hat. Die Vorzeichen für ein Comeback des wohl besten deutschen Rollenspiels standen zuletzt bereits richtig gut.

Dank einer frischen Aussage des "Namenlosen Helden", oder vielmehr seinem russischen Synchronsprecher, haben wir jetzt aber wohl die finale Gewissheit.

Synchronsprecher bestätigt Entwicklung von Gothic 2 Remake

Die frohe Kunde stammt von Pyotr Ivashenko. Der Synchronsprecher leiht in der russischen Version von Gothic Remake der Hauptfigur seine Stimme und hat sich jetzt in einem kurzen Video zur Neuauflage des zweiten Teils geäußert.

25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Autoplay

Da unser Russisch etwas eingerostet ist, drucken wir euch unten die Übersetzung unserer Kollegen von der GameStar ab. Hier lautet die wichtigste Aussage von Ivashenko:

"Im Geheimen haben sie schon angefangen das Remake vom zweiten Gothic zu machen."

Ob Alkimia die Arbeiten an Gothic 2 Remake bereits vor Veröffentlichung des Erstlings angefangen hat oder erst in den Wochen nach Release, bleibt derweil unklar. Spannend bleibt zudem die Frage, wann das Rollenspiel erscheint.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Eine Prognose zum Release

An unserer Prognose aus dem Juni ändert sich vorerst nichts. Da Alkimia bereits die technische Basis mit der Entwicklung des ersten Remakes geschaffen hat, dürfte die Zeitspanne bis zur Veröffentlichung von Gothic 2 kürzer ausfallen.

Von einer erneuten Entwicklungszeit von über 6 Jahren ist daher nicht auszugehen, womit ein Release bis 2030 zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich erscheint.

Auf eine noch schnellere Entwicklung solltet ihr hingegen nicht hoffen, da Gothic 2 das deutlich komplexere und umfangreichere Spiel ist – erst recht, wenn wir die Erweiterung "Die Nacht des Raben" mitdenken.

Mehr zum Thema Warum ein Gothic 2 Remake jetzt sehr wahrscheinlich ist von Dennis Müller

Umfang des Remakes noch unklar

Einen Hinweis auf das Addon gibt Ivashenko in seinem Video übrigens auch. So nennt er Raven, der in der Erweiterung keine unwichtige Rolle einnimmt. Laut dem russischen Synchronsprecher sei sich Alkimia aber noch nicht im Klaren, wie sie mit seiner Rolle im Remake verfahren.

Ein möglicher Hinweis darauf, ob "Die Nacht des Raben" ebenfalls überarbeitet und vielleicht sogar erweitert wird.

Das sind doch richtige gute Neuigkeiten, was Gothic 2 anbelangt – oder was meint ihr?