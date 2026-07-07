Assassin's Creed Black Flag Resynced: Release-Uhrzeit, Preload, Download-Größe, PC-Specs und die Grafik-Modi für PS5 und Xbox - Alle Infos zum Remake im Überblick!

Bevor das Piraten-Abenteuer von Ubisoft am Donnerstag erscheint, gibt's hier im Artikel für euch nochmal alle wichtigen Infos im Überblick.

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Dennis Müller
07.07.2026 | 11:25 Uhr

Alles Wichtige zum Remake von Assassins Creed Black Flag. Alles Wichtige zum Remake von Assassin's Creed Black Flag.

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Am 09. Juli erscheint mit Assassin's Creed: Black Flag Resynced einer der besten Teile der Reihe als Neuauflage für PS5, Xbox Series X/S und PC samt deutscher Synchro. Damit ihr vor dem Release über alles Wichtige informiert seid, haben wir euch in diesem Artikel noch einmal alle relevanten Infos zusammengefasst.

Start-Uhrzeit: Ab wann ihr das Piraten-Abenteuer zocken könnt

  • Auf PS5 und Xbox geht's in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 0 Uhr los
  • Auf PC hingegen erst am Donnerstag um 16 Uhr

Den "Neuseeland-Trick" für alle, die bereits am Mittwoch um 16 Uhr starten wollen, erklären wir euch auf der zweiten Seite.

Video starten 9:18 Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Direktvergleich: So viel hat sich seit dem Original getan!

Infos zum Preload

Damit ihr das Remake pünktlich zum Release spielen könnt, bietet Ubisoft einen Preload auf Konsolen und PC an. Auf PS5 und Xbox Series X/S könnt ihr das Spiel bereits herunterladen.

Auf Steam und den übrigen PC-Plattformen startet der Preload am heutigen Dienstag um 16 Uhr.

Die Download-Größen

  • PlayStation 5: 61 GB
  • Xbox Series X/S: 64 GB
  • PC: 63 GB

Und so schaut das Remake von Black Flag aus.

Die PC-Systemanforderungen im Überblick

Ubisoft gibt euch vier Grafik-Presets vor, deren Systemanforderungen ihr euch im Schaubild unten genauer anschauen könnt.

Und keine Sorge: Zum Spielen in Full-HD, 60 fps und Raytracing sollte ein fünf bis sechs Jahre alter Rechner laut Angaben von Ubisoft ausreichen.

Die PC-Systemanforderungen für Resynced im Überblick. Die PC-Systemanforderungen für Resynced im Überblick.

Alle Grafik-Modi für Konsolen

  • PS5 und Xbox Series X
    • Leistung: 60 fps, 2160p (upscaled), Raytracing (Standard)
    • Qualität: 30 fps, 2160p (upscaled), Raytracing (Erweitert)
    • Ausgewogen: 40 fps, 2160p (upscaled), Raytracing (Erweitert)
  • Xbox Series S
    • Qualität: 30 fps, 1620p (upscaled), Raytracing (Standard)

Auf der PS5 Pro bieten alle drei Grafik-Modi hingegen erweitertes Raytracing und eine 4K-Auflösung, die via PSSR hochskaliert wird.

Die wichtigsten Neuerungen im Remake

Bei Resynced handelt es sich um ein vollwertiges Remake, das neben moderner Grafik unter anderem folgende Neuerungen bietet:

  • drei neue Offiziere für unser Schiff samt Story-Missionen
  • Edward kann jetzt in der Hocke schleichen und ist agiler beim Parkour
  • eine nahtlose Spielwelt mit stark reduzierten Ladezeiten
  • neue tierische Begleiter
  • kein Desynchronisieren, wenn ihr auf bestimmten Missionen entdeckt werdet

Was hingegen fehlt, ist der Multiplayer aus dem Original. Die DLCs sind ebenfalls nicht mit dabei.

Video starten 14:09 So will Assassin's Creed Black Flag Resynced ein Meisterwerk noch besser machen

Test-Embargo: Wann erscheint der GamePro-Test?

Ab Mittwoch, den 8. Juli um 12 Uhr dürfen wir euch berichten, ob Ubisoft eine sehr gute Neuauflage des Piraten-Abenteuers gelungen ist oder ob sich eventuell noch ein paar Probleme ins Remake geschlichen haben.

Habt ihr noch Fragen zum Remake, stellt sie gerne in den Kommentaren und wir schauen, ob wir sie euch bereits vor Fall des Test-Embargo beantworten können.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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