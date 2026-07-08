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Das sind die neuen Bonus-Spiele im Switch Online-Abo für Juli 2026

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Das sind die neuen Bonus-Spiele im Switch Online-Abo für Juli 2026

08.07.2026 | 11:26 Uhr

Im Nintendo Switch Online-Abo sind drei neue Game Boy-Spiele für die Retrobibliothek hinzugekommen:

- Wario Land: Super Mario Land 3

- Fortified Zone

- The Sword of Hope II

Mit dem Erweiterungspass bekommt ihr außerdem noch einen zusätzlichen Game Boy Advance-Titel:

-  Dr. Mario & Puzzle League
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