Riesiger Switch-Sale mit Rabatt auf über 180 Spiele: Das lohnt sich

Nach dem Sale ist vor dem Sale. Gerade erst im Zuge der E3 2019 reduzierte Nintendo etliche Spiele im eShop und startet nun, einen Monat später, die nächste Angebots-Aktion. Aktuell könnt ihr bei über 180 Switch-Titeln bis zu 70 Prozent sparen.

Octopath Traveler

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 13.07.2018

Darum geht's: Im JRPG Octopath Traveler erlebt ihr nicht nur eine Story, sondern gleich acht. Jede der insgesamt acht Figuren bringt nämlich ihre eigene Heldengeschichte mit sich, die wir in der Kampagne in je vier Kapiteln erleben. Die innovative Erzählweise verbindet das Spiel mit einem ungewöhnlichen Mix aus HD-und Pixelgrafik, einem gelungene, taktischem Kampfsystem und ganz viel JRPG-Charme der alten Schule.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr Fans klassischer JRPGs wie die frühen Final Fantasy-Ableger seid, aber dennoch eine moderne Erfahrung haben wollt. Denn Octopath gelingt es eindrucksvoll, alte Genre-Tugenden mit frischen Ideen zu vereinen.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr mit der ungewöhnlichen Erzählweise nichts anfangen könnt und stattdessen lieber eine Geschichte erleben wollt. Für den Titel müsst ihr zudem jede Menge Zeit mitbringen - fürs Durchspielen braucht ihr rund 60 Stunden. Zeit, die nicht jeder aufbringen kann.

Mehr Infos findet ihr in unserem Test zu Octopath Traveler.

Captain Toad: Treasure Tracker

Genre: Puzzlespiel

Puzzlespiel Release: 13.07.2018

Darum geht's: Captain Toad: Treasure Tracker ist eine Switch-Portierung der Wii U-Version und schickt uns als Pilzkopf Toad durch insgesamt 70 Rätselabschnitte, die wir knacken müssen, um uns am Ende den wohlverdienten Stern zu schnappen.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... Ihr nach einem charmanten Rätselspiel sucht. Aber lasst euch von dem niedlichen Look nicht täuschen. In manchen Fällen können die Puzzles ziemlich knifflig ausfallen. Mal müsst ihr beispielsweise Toad mit einer Kirsche verdoppeln und mehrere Schalter gleichzeitig drücken, mal Brücken und Schalter drehen oder Kugelwilli-Kanonen in die richtige Position bringen.

Das Spiel ist also nichts für euch, wenn ... ihr keine Geduld für Knobeleien und Kopfnüsse habt. Wenn ihr die Wii U-Version bereits kennt, wird sich der Rätseltrip auf der Switch ebenfalls kaum für euch lohnen. Mehr als vier neue Super Mario Odyssey-Level bietet der Port nämlich nicht.

Mehr Infos findet ihr in unserem Test zu Captain Toad für Switch.

