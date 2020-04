Switch-Sale jetzt mit Exclusives: Frühlingsangebote bis zu 90% Rabatt

Ostern steht vor der Tür und damit ihr die Feiertage mit Videospielen verbringen könnt, gibt es auch auf der Nintendo Switch einen Frühlingssale. Dieser wurde letzte Woche gestartet und wurde jetzt um neue Exclusives und mehr erweitert. Diese Spiele sind jetzt dabei.

Start des Sales: 02. April 2020

Erweiterung des Sales: 09. April 2020

Ende des Sales: 19. April 2020

über 300 Switch-Spiele im Angebot

Welche Spiele sind im Angebot?

Welche Spiele lohnen sich?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download-Größe: 20 GB

20 GB Modus: Singleplayer

Singleplayer GamePro-Wertung: 94

Worum geht's? Was die Story anbelangt, bleibt Breath of the Wild der Serie treu. Wir steuern Link, der das Land Hyrule und Prinzessin Zelda vor dem bösen Ganon beschützen muss. Das absolute Highlights des Spiels sind die sehr schöne Open World, die Liebe zum Detail, die spaßige Erkundung, coole Physik-Rätsel, ein abwechslungsreiches Kampfsystem und, und, und.

Für wen lohnt es sich? Das ist natürlich ein offensichtlicher Tipp, immerhin war Link's großes Switch-Abenteuer für viele ein Grund, sich überhaupt die Nintendo-Konsole zu kaufen. Solltet ihr das hervorragende Spiel bisher verpasst haben, dann können wir euch Breath of the Wild guten Gewissens ans Herz legen, gerade weil der nächste Rabatt erfahrungsgemäß noch eine ganze Weile auf sich warten lassen könnte.

85 0 Mehr zum Thema Zelda: Breath of the Wild im Test - Die Wildnis ruft. Und sie begeistert!

Astral Chain

Genre : Action

: Action Modus : Singleplayer

: Singleplayer GamePro-Wertung: 89

Worum geht's? Astral Chain ist ein Action-Spiel mit Comic-Optik. Die namensgebende Astralkette ist ein wichtiger Bestandteil der Kämpfe, denn sie verbindet die Spielfigur mit einer lebenden Waffe: der Legion. In der futuristischen, aber düsteren Stadt The Ark tauchen durch Dimensionstore Alien-Monster auf, die der Spieler als Teil der Neuron-Task-Force der Ark-Polizei bekämpfen muss.

Für wen lohnt es sich? Wer schon einmal ein Spiel von Platinum Games gespielt hat, der weiß genau, worauf er sich einlässt. Wenn ihr ein riesiges Action-Spektakel mögt, das vor allem durch sein Kampfsystem überzeugt, dann seid ihr hier genau richtig.

25 3 Mehr zum Thema Astral Chain im Test - Fesselndes Action-Feuerwerk für die Switch

Noch mehr Switch-Spiele im Angebot

Das ist aber nicht alles, was derzeit im Angebot ist. Bereits letzte Woche haben wir euch die Top-Spiele des Sales aufgelistet. Zudem zeigen wir euch auch, welche Titel ihr gerade für unter 10 Euro bekommt. Es gibt auch noch einen Geheimtipp, den ihr euch unbedingt für 2,59 Euro kaufen solltet. Jeglicher Erlös von dem Spiel wird an Coronavirus-Betroffene gespendet.