Switch-Spiele im großen Sale: Die besten Games für unter 10 Euro

Gerade ist die große Switch-Frühjahrs-Aktion im Gange. Ihr bekommt über 300 Spiele für die aktuelle Nintendo-Konsole reduziert. Wir haben bereits in einem gesonderten Artikel einen Blick auf die großen Angebote des Sales geworfen, hier wollen wir euch einige kleinere Spiele vorstellen, die sich ebenso für euch lohnen dürften.

Günstige Switch-Spiele: Das sind die besten Games für unter 10 Euro im Sale

Gris

Preis im Sale: 8,49 Euro statt 16,99 Euro

8,49 Euro statt 16,99 Euro Genre: Jump'n'Run

Darum geht's: In Gris manövrieren wir das gleichnamige Mädchen durch eine bunte Spielwelt, die frei von Gegnern und Gefahren ist. Stattdessen dreht sich das Spiel um die Erkundung einer magischen Welt, in der Gris ihren Kummer in Lichträtsel und 2D-Plattform-Passagen verarbeitet.

Lohnt sich für euch, wenn... Ihr nach einem unaufgeregten Plattforme sucht, der dank handgezeichneter Welt und sanftem, sehr abwechslungsreichem Soundtrack insbesondere audiovisuell begeistert

Lohnt sich nicht, wenn... ihr nach einer spielerischen Herausforderung sucht. In Gris steht die Geschichte rund um Beziehungen und Verlust sowie eben der audiovisuelle Faktor im Vordergrund und weniger das Gameplay.

Bastion

Preis im Sale: 2,49 Euro statt 12,49

2,49 Euro statt 12,49 Genre: Action-RPG

Darum geht's: In Super Giants Action-RPG Bastion streifen wir als Kid durch wunderschöne, handgezeichnete Areale und hauen im Stile bekannter Hack&Slay-Titel wie Diablo reihenweise Monster zu Brei.

Lohnt sich für euch, wenn... ihr nach einer kurzweiligen Erfahrung sucht (Spielzeit circa 4 Stunden), die mit einem fantastischen Soundtrack und abwechslungsreicher Optik besticht.

Lohnt sich nicht, wenn... ihr generell nichts mit Hack&Slay anfangen könnt und euch recht lange Ladezeiten nerven. Viel zu bedenken gibt es bei Bastion allerdings nicht, von uns bekommt ihr eine dicke Empfehlung!

Transistor

Preis im Sale: 3,35 Euro statt 16,79 Euro

3,35 Euro statt 16,79 Euro Genre: Action-RPG

Darum geht's: In Transistor ziehen wir als Musikerin Red durch die cyberpunkige Fantasy-Stadt Cloudbank und kämpfen gegen deren Bewohner, die dank eines mysteriösen "Prozesses" in aggressive Killerroboter verwandelt wurden.

Unsere Feinde strecken wir mit unserem riesigen Schwert nieder, das selbst über ein Bewusstsein verfügt, reden kann und und während unseres Abenteuers zu Reds wichtigsten Verbündeten wird.

4 0 Mehr zum Thema Transistor im Test - Zu schlau für Spaß

Lohnt sich für euch, wenn... ihr nicht nur nach Titeln mit ungewöhnlichem Spieldesign sucht, sondern auch eine wunderschöne, emotionale Geschichte erleben wollt: Supergiants Action-RPG präsentiert uns seine Story allerdings nicht auf dem Silbertablett. Stattdessen suchen wir uns im Laufe des Abenteuers deren einzelne Fragmente selbst zusammen, zum Beispiel, indem wir unsere Umgebung erkunden oder bestimmte Fähigkeiten im Kampf einsetzen.

Lohnt sich nicht, wenn... euch genau das abschreckt: Eine eher kryptische Erzählweise, die uns die Fragmente einer eher komplexen Geschichte selbst zusammensuchen lässt.

Rayman Legends: Definitive Edition

Preis im Sale: 9,99 Euro statt 29,99 Euro

9,99 Euro statt 29,99 Euro Genre: Jump'n'Run

Darum geht's: Rayman Legends knüpft spielerisch an den Vorgänger Rayman Origins an, ihr müsst ihn aber für die Fortsetzung nicht unbedingt gespielt haben. Im Jump 'n' Run hüpft und kämpft ihr euch durch malerische Levels und sammelt auf eurem Weg Lums, glühwürmchen-artige Wesen, ein.

17 0 Mehr zum Thema Rayman Legends: Definitive Edition im Test - Immer noch der Wahnsinn!

Lohnt sich für euch, wenn... ihr euch eines der besten 2D-Jump 'n' Runs der letzten Jahre nicht entgehen lassen wollt. Rayman Legends sieht mit seinem drolligen Comic-Look immer noch fantastisch aus, und spielt sich dank vieler kreativer Ideen (zum Beispiel die fantastischen Musik-Passagen) umso besser.

Die Definitive Edition für Nintendo Switch ist vollgestopft mit Inhalten, ihr bekommt also viel Spiel für das Geld. Somit gibt's hier kaum etwas zu meckern, das der Rede wert ist!

The Flame in the Flood

Preis im Sale: 4,49 Euro statt 14,99 Euro

4,49 Euro statt 14,99 Euro Genre: Survival

Darum geht's: The Flame in the Flood ist ein Surival-Adventure, in dem wir in einer post-apokalyptischen, zufallsgenerierten Welt gegen Hunger, wilde Tiere und andere Gefahren ankommen müssen. Als abgebrühtes Mädchen Scout wandern wir dabei an einem Fluss entlang, sei es zu Fuß oder mit einem selbst gebauten Floß.

1 0 Mehr zum Thema The Flame in the Flood - Test-Update zur Nintendo Switch-Version

Lohnt sich für euch, wenn... ihr Fans des Survival-Genres seid und bereits Spaß mit Spielen wie Don't Starve (Together) hattet: In The Flame in the Flood steckt ein spannender Überlebenstrip mit fantastischer Atmosphäre, der mit permanentem Überlebensdruck furchtbar motiviert.

Lohnt sich nicht, wenn... ihr generell nichts mit dem Survival-Genre und dem damit verbundenen Ressourcen-Management anfangen könnt. Auf der Switch habt ihr zudem mit einer fummeligen Inventar-Steuerung zu kämpfen, das Spiel setzt zudem auf Permadeath: Wer stirbt, bleibt tot und muss noch einmal von vorne beginnen. Das ist definitiv nicht für jeden etwas, entfacht für Fans des Genres aber eben den ganz besonderen Reiz dieser Spiele.

Weitere Switch-Spiele für weniger als 10 Euro im Angebot

Welche Switch-Spiele sollte ich außerdem unbedingt zocken?

Wir haben die besten Switch-Spiele 2019/2020 in eine große Übersicht gepackt. In einem weiteren Artikel stellen wir euch außerdem Switch-Spiele für unter 15 Euro vor, die ihr auch außerhalb des Sales für schmales Geld bekommt.