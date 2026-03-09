Switch-Spiele für unter 10€ im Angebot: MediaMarkt startet neue Schnäppchen-Deals!

Insgesamt sechs Switch-Exklusivspiele könnt ihr bei MediaMarkt gerade für unter 10€ abstauben.

Viel günstiger können sie kaum noch werden: Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade einige Switch-Spiele für maximal 9,99€ im Sonderangebot – was vor allem im Hinblick darauf, dass es sich in allen sechs Fällen um Exklusivtitel handelt, fantastische Preise sind. Eine eigene Übersichtsseite für die Angebote gibt es zwar nicht, sie sind jedoch hier auf MediaMarkts üblicher Seite für besonders stark reduzierte Spiele leicht zu finden:

MediaMarkt macht keine Angaben zur Dauer der Angebote, die Preise können sich also jederzeit wieder ändern. Möglicherweise versucht der Händler auch schlicht, die letzten Restexemplare der Spiele loszuwerden, was wohl bedeuten würde, dass die Angebote nicht mehr wiederkommen, sobald sie mal ausverkauft sind.

Diese 6 Switch-Spiele gibt's jetzt bei MediaMarkt zum Schnäppchenpreis!

Bei den Angeboten handelt es sich zwar nicht um die ganz großen Nintendo-Hits, aber durchaus um exklusive Switch-Spiele, die es nicht ständig zu solchen absoluten Schnäppchenpreisen gibt. Ein echter Geheimtipp ist beispielsweise Emio: Der lächelnde Mann, durch den die 1988 gestartete Reihe Famicom Detective Club endlich eine würdige Fortsetzung bekommen hat. Falls ihr Lust habt, in einer für lange Zeit unaufgeklärten Mordserie zu ermitteln, solltet ihr dem Detektiv-Adventure auf jeden Fall mal eine Chance geben.

Hier die Liste der reduzierten Spiele (Rabatt im Vergleich zum UVP):

Ein echtes Schnäppchen für alle, die auf der Suche nach einem guten Multiplayer-Partyspiel sind, ist zudem WarioWare: Get it Together, das euch über 200 abgedrehte Minispiele sowie Dutzende spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten liefert. Der Hit aus dem Mario-Universum bietet außerdem auch eine Story-Kampagne, die ihr allein oder zu zweit im Koop spielen könnt. Diese dreht sich darum, dass Wario zusammen mit seinen Freunden in das von ihm selbst entwickelte Videospiel hineingezogen wird.