Über dieses wunderschöne Action-RPG für PS4/PS5 redet niemand - und es kommt noch 2022

Spiele aus China nehmen auf dem Markt eine immer größere Rolle ein. Vor allem in Sachen Action-RPGs kommen aus Fernost einige qualitativ hochwertige Titel zu uns herüber. Genshin Impact ist ein solches Beispiel, aber auch Black Myth: Wukong, um das schon vor dem Launch ein großer Hype entstanden ist.

Alle Fans von Final Fantasy können sich freuen, dass es noch in diesem Jahr ein weiteres zauberhaftes Rollenspiel aus China nach Europa schaffen wird: Sword and Fairy: Together Forever. Noch nie gehört? Wir stellen euch den Hingucker etwas genauer vor.

Im Trailer könnt ihr das Rollenspiel in Aktion bewundern:

Sword and Fairy ist wie Final Fantasy auf chinesisch

Sword and Fairy: Together Forever heißt eigentlich Sword and Fairy 7. Da ihr von Sword and Fairy 1-6 aber vermutlich noch nie etwas gehört habt, hat sich das Entwicklerstudio Softstar Peking kurzerhand für die Umbenennung entschieden, ähnlich wie damals Square bei Final Fantasy 4-6. Aber keine Sorge, genau wie bei dem großen Vorbild aus Japan steht auch jedes Sword and Fairy für sich und kann unabhängig von den anderen Teilen der Serie genossen werden.

Das ist die Story: In der Welt von Sword and Fairy, die von einer traditionellen chinesischen Ästhetik geprägt ist, existieren drei Clans: Menschen, Gottheiten und Dämonen. Wie in einem Rollenspiel üblich, stellt ihr eine Gruppe aus interessanten Charakteren zusammen, alle mit ihren individuellen Persönlichkeitszügen, Motiven, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Geht es in einen Kampf, könnt ihr selbst auswählen, welche Figur ihr aktiv übernehmen wollt.

Black Myth ist ein weiteres spannendes Projekt aus China:

34 2 Mehr zum Thema Black Myth: Wukong in 4K und 60 FPS

So spielt sich Together Forever: Im Gegensatz zu den vorangegangenen Ablegern der Reihe ist Together Forever ein Action-RPG mit Kämpfen in Echtzeit. Jedem Charakter dürft ihr verschiedene Skills zuweisen, die sie in Auseinandersetzungen einsetzen können. Auf den ersten Blick erinnert das Kampfsystem stark an Final Fantasy 7 Remake.

Neben den Kämpfen gibt es auch eine Reihe an Nebentätigkeiten. Dazu gehören eure sogenannten "Spirits" – kleine Wesen, die ihr füttern und streicheln könnt. Sie helfen euch beim Erforschen der Spielwelt. Oder ihr lehnt euch bei einer Runde Karten zurück und versucht hier euer Glück.

Wann erscheint Sword and Fairy: Together Forever?

Einen genauen Erscheinungstermin gibt es momentan noch nicht, doch schon in diesem Sommer soll das RPG für PS5 und PS4 auf den Markt kommen.

Der Preis liegt trotz der tollen Grafik bei lediglich 29,99 Dollar, was bei uns vermutlich einen Preis von 29,99 Euro bedeuten wird.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es leider auch: Die Sprachausgabe wird es nur in Mandarin geben, und es existieren keinen deutschen Untertitel. Ihr solltet also des Englischen, Japanischen oder Chinesischen mächtig sein, um die Geschichte wirklich genießen zu können.

Hat Sword and Fairy: Together Forever euer Interesse geweckt?