Vor 5 Jahren kündigte KFC eine eigene Konsole an, die es mit der PS5 aufnehmen sollte - was ist eigentlich daraus geworden?

Ja, KFC wollte angeblich wirklich eine eigene Konsole auf den Markt bringen. Die sollte nicht nur ordentlich Leistung liefern, sondern auch die Möglichkeit bieten, Hähnchenteile warmzuhalten.

David Molke
20.12.2025 | 17:55 Uhr

So sollte die KFConsole eigentlich aussehen: Mit Warmhaltefach für Hähnchenteile. So sollte die KFConsole eigentlich aussehen: Mit Warmhaltefach für Hähnchenteile.

Mittlerweile ist es fast genau fünf Jahre her, dass die Fastfood-Kette KFC eine eigene Videospiel-Konsole angekündigt hat. Die sollte sogar bis zu 240 FPS in 4K darstellen können und damit die PS5 hinter sich lassen. Nach all der Zeit stellt sich natürlich die Frage, ob das Ding irgendwann tatsächlich veröffentlicht worden ist. Spoiler-Alarm: Nein.

Die KFConsole war wohl doch nur ein Marketing-Stunt

Am 22. Dezember 2020 hieß es, der Konsolen-Krieg sei endlich endgültig vorbei. Die neue Konsole von KFC sollte ihn ein für alle Mal beenden. In Zusammenarbeit mit dem Hardware-Hersteller Cooler Master war angeblich geplant, Spiele in 4K und mit bis zu 240 FPS darzustellen.

Raytracing und VR sollte es ebenfalls geben, und ermöglichen würden das eine Intel NUC 9 CPU und zwei Seagate BarraCuda-SSDs mit jeweils 1 TB Speicher.

Aber allein schon die Ankündigung des absurden Gimmicks mit der Warmhalte-Funktion ließ seinerzeit sämtliche Alarmglocken schrillen. Würde wirklich so eine Konsole erscheinen, die unter anderem dafür sorgen kann, euer Fastfood warmzuhalten? Jetzt, fünf Jahre später, kennen wir die Antwort: Nein, eher nicht.

Bisher ist die KFConsole jedenfalls noch nicht erschienen. Und es sieht auch nicht gerade danach aus, als würde sich daran noch irgendetwas ändern. Okay, manchmal dauert es eine Weile, bis aus der Ankündigung auch eine Veröffentlichung wird, aber hier solltet ihr euch wahrscheinlich lieber keine Hoffnungen machen.

Die entsprechende Seite bei Cooler Master wurde mittlerweile schon längst offline genommen. Die Ankündigungen sind auf dem KFC Gaming-Twitter-Account zwar noch online, aber das Konto liegt seit 2022 komplett brach. Da tut sich also schon seit über drei Jahren nichts mehr und dementsprechend gehen wir davon aus, dass das auch so bleibt.

Selbstverständlich besteht immer noch eine minimale, sehr geringe Chance, dass KFC irgendwann doch noch eine eigene Konsole auf den Markt bringt. Immerhin hat Team Cherry auch Ewigkeiten nichts von sich hören lassen und dann Hollow Knight: Silksong veröffentlicht. Aber wie gesagt: Wir halten es für extrem unwahrscheinlich, dass nach all der Zeit wirklich noch so eine Konsole auf den Markt kommt.

Hättet ihr so eine Konsole gekauft und was haltet ihr von der Warmhalte-Funktion?

