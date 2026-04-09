Disney Dreamlight Valley verschenkt neues Gratis-Item: Schnappt euch mit diesem Code eine Frozen-Handtasche für eure Spielfigur

Troll im Korb gefällig? Schnappt euch jetzt dieses Gratis-Item in Disney Dreamlight Valley.

In Disney Dreamlight Valley gibt es wieder etwas geschenkt! Mit dem kürzlichen Release des Pocahontas-Updates könnt ihr euch ein kostenloses Accessoire für eure Spielfigur sichern. Der Anlass ist allerdings nicht eure neue Nachbarin, sondern eine Neueröffnung im Disneyland Paris.

Das ist der neue Code:

RUNAWORLDOFFROZEN

Das steckt hinter dem neuen Accessoire

Als Belohnung für den Code bekommt ihr das Item “Handtasche Rúna”, mit der ihr fortan durch euer Tal schlendern könnt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen kleinen Korb, in dem die namensgebende Troll-Dame sitzt, die an das Frozen-Universum angelehnt ist.

1:01 Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen

Autoplay

Das Motiv ist kein Zufall, denn genau diese Tasche könnt ihr ab sofort im Disneyland Paris als Spielzeug kaufen, wo vor Kurzem ein neuer “World of Frozen”-Bereich seine Tore geöffnet hat.

Während das physische Original aus Frankreich interaktiv ist und sich unter bestimmten Bedingungen in ihrem Körbchen bewegt und spricht, ist die digitale Tasche im Spiel leider rein statisch und hat keine besonderen Funktionen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Stattdessen rüstet ihr die neue Handtasche in Disney Dreamlight Valley ganz normal als Zubehör in eurer Garderobe aus oder könnt sie im Fotomodus einblenden.

Immerhin bekommt ihr die Ingame-Version aber kostenlos. Im Disneyland müsst ihr – neben dem Eintrittspreis – auch 75 Euro für die kleine Troll-Begleiterin ausgeben. Da wirken die fehlenden Animationen im Spiel doch gleich deutlich weniger dramatisch.

Wie das reale Vorbild aussieht, könnt ihr euch beispielsweise beim YouTube-Kanal danielsparksandmore anschauen.

Wie aktiviere ich den Gratis-Code?

Öffnet über das Menü im Spiel die Einstellungen

Wählt dort den Reiter "Hilfe"

Klickt hier auf das Feld "Einlösungscode"

Gebt den entsprechenden Code ein

Wählt "Einfordern"

Sobald ihr die Geschenk-Codes eingelöst habt, werden die Items und Klamotten automatisch in euer Postfach geschickt. Ihr könnt sie dann aus dem Briefkasten direkt neben eurem Haus abholen.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch die Rúna-Tasche in Disney Dreamlight Valley?