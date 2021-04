Tales of Arise: Das JRPG erscheint noch 2021 für PS5 und Xbox Series X

Tales of Arise hat einen Release-Termin: Die Fortsetzung der beliebten wie altehrwürdigen JRPG-Reihe soll noch dieses Jahr erscheinen, und zwar sowohl für Xbox One und PS4, als auch für die PS5 und Xbox Series X. Aber das war noch nicht alles, wir bekommen auch einen neuen Trailer und ein ausführliches (7-minütiges) Gameplay-Video zu sehen. Darin zeigt sich der neue Grafik-Stil von seiner besten Seite und wir bekommen einen guten Eindruck davon, wie sich Tales of Arise wohl spielen wird.

Tales of Arise kommt im September für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S

Release-Termin steht fest: Der Launch von Tales of Arise rückt in greifbare Nähe. Bandai Namco kündigt den neuesten Teil der JRPG-Reihe für den 10. September an. Vorbestellungen können ab heute bereits abgegeben werden.

Launch-Plattformen bekannt: Wir wissen jetzt auch ganz genau, für welche Plattformen der Nachfolger von Tales of Berseria und Tales of Zestiria kommt. Es handelt sich dabei um die folgenden:

PS4

Xbox One

PS5

Xbox Series S/X

PC

Next Gen-Upgrade gratis: Wenn ihr euch Tales of Arise für PS4 oder Xbox One kauft, könnt ihr ohne zusätzliche Kosten auf die Next- beziehungsweise Current Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series S/X upgraden. Habt ihr allerdings die physische Disk-Version des PS4-Spiels und nur eine Digital Editon der PS5, funktioniert das nicht.

Seht euch den neuen Story-Trailer zu Tales of Arise an:

Darum geht's: In Tales of Arise dreht sich alles um die beiden Planeten Rena und Dahna. Die Bewohner:innen des einen beuten die des anderen gnadenlos aus. In Tales of Arise dreht sich alles um den Kampf gegen die Unterdrückung, allerdings bekommt ihr es auch mit Figuren von beiden Fraktionen zu tun. Mehr dazu findet ihr in diesem Gamepro-Artikel:

0 0 Mehr zum Thema Die Helden aus Tales of Arise - Gerade vorgestellt und schon zerstritten

Gameplay-Video zeigt zum ersten Mal die Spiewelt von Tales of Arise

Neuer Grafik-Stil: Tales of Arise setzt einerseits auf die Unreal Engine 4, andererseits aber auch auf die sogenannten, neu entwickelten "Atmospheric Shader", wie Bandai Namco in der Pressemitteilung betont. Das bedeutet, dass wir gleichzeitig mehr Details und Realismus erwarten können, das Ganze aber trotzdem fast wie von Hand gemalt aussieht.

Dabei kommt dann ein Stil heraus, der am ehesten an Spiele wie Zelda Breath of the Wild, Dragon Quest 11, Final Fantasy 15 oder Genshin Impact erinnert und wohl auch spielerisch irgendwo dazwischen liegen dürfte. Was wir damit meinen, zeigt ein ausführliches, neu veröffentlichtes Gameplay-Video.

Das führt euch in sieben Minuten durch einige verschiedene Abschnitte aus Tales of Arise. Wir sehen neben kurzen Story-Sequenzen und Dialogen, die Kontext liefern sollen, auch jede Menge Kämpfe und Erkundung. Zusätzlich können wir erneut verschiedenste Regionen erkunden, unter anderem zum Beispiel eine Art Wüste sowie eine kältere Schneelandschaft.

Was haltet ihr von diesem ersten ausführlicheren Gameplay-Eindruck und dem Release-Termin? Freut ihr euch auf Tales of Arise?