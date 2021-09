Tales of Arise auf Metacritic: Das beste Spiel der Reihe

Die ersten Wertungen zu Tales of Arise sind online und die freudige Nachricht wollen wir euch am Abend nicht vorenthalten. Bislang sieht es nämlich so aus, als erwartet uns hier nicht nur der bislang beste Teil der JRPG-Reihe, sondern auch eines der besten Spiele des Jahres.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score zu Tales of Arise:

Auf Metacritic erhält das Spiel von 46 Magazinen eine Durchschnittswertung von 88 Punkten.*

Auf Opencritic erhält Tales of Arise aktuell von 51 Seiten eine Wertung von 87 Punkten.*

*Stand: 08. September, 18:10 Uhr

Magazin Wertung Push Square 90 The Sixth Axis 90 Wccftech 90 Destructoid 85 Hardcore Gamer 80 GameSpot 70 Easy Allies 85 Metro GameCentral 80 God is a Geek 100 Areajugones 90

Was wird gelobt, was kritisiert?

Damit ihr nicht nur blanke Zahlen vor euch seht, wollen wir noch kurz zusammenfassen was den internationalen Tester*innen gefallen hat und wo eventuell Kritik angebracht war.

Das ist positiv:

hervorragende, packende Geschichte

tolle Charaktere

vielseitiges Kampfsystem

malerische Level-Umgebungen

Robert Ramsey von Push Square schreibt in seiner Review:

"Tales of Arise hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Mit seinen malerischen Landschaften entsteht ein echtes Abenteuer, das leicht eines der stärksten der Tales-Reihe ist. Dramatische Cutscenes und denkwürdige Charakter-Momente unterstützen die einnehmende Story, während das befriedigende Kampfsystem mit zunehmender Gruppenstärke immer mehr fesselt. Insgesamt ist Tales of Arise eine fantastische, moderne Reise mit allen Vorzügen eines klassischen JRPGs. "

Das ist negativ:

Spielwelt wenig interaktiv

leichter Grind erforderlich

Kommt ein GamePro-Test zu Tales of Arise?

Aber ja! Der gute Alex hat das JRPG bereits durchgespielt und wird euch noch in dieser Woche, wohl am Donnerstag verraten, ob er den internationalen Wertungen zustimmt oder anderer Meinung ist.

Freut ihr euch auf Tales of Arise und denkt ihr, es könnte auch für euch der beste Teil der Reihe werden?