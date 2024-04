Taylor Swift droppt Grand Theft Auto in ihrem neuen Song und die Reaktionen der Fans sind köstlich

Taylor Swift singt jetzt auch über GTA ... zumindest am Rande.

Für die meisten Musik-Fans dürfte es keine Neuigkeit sein, dass Popstar Taylor Swift vor einigen Stunden nicht nur ein, sondern gleich zwei Alben in Form eines Doppel-Albums rausgebracht hat.

Auf den ersten Blick hat das natürlich rein gar nichts mit Videospielen zu tun. Habt ihr aber schon mal in die Songs reingehört, werdet ihr vielleicht über eine etwas unerwartete Voiceline in den Lyrics gestolpert sein: Taylor Swift singt jetzt nämlich auch über Grand Theft Auto.

Falls ihr jetzt hofft, dass Taylor Swift sich hier als leidenschaftliche Gamerin outet, müssen wir euch leider enttäuschen. Der Song So High School, der auf dem Album The Tortured Poets Department: The Anthology zu hören ist, dreht sich stattdessen um ihre Beziehung mit Travis Kelce und wie sie sich ein wenig wie bei High School-Kids anfühlt.

Was das alles mit GTA zu tun hat? Auch hier lassen die Voicelines an eine typische High School-Beziehung denken:

Truth, dare, spin bottles/ You know how to ball, I know Aristotle

Brand new, full throttle/ Touch me while your bros play Grand Theft Auto

It’s true, swear, scouts honor/ You knew what you wanted, and, boy, you got her

Brand new, full throttle/You already know, babe