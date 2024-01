Tekken 8: Umstrittener Kämpfer kommt als erster DLC-Charakter ins Spiel

Eddy wird der erste DLC-Charakter für Tekken 8.

In wenigen Tagen erscheint mit Tekken 8 der nächste Teil der beliebten Fighting-Reihe. Zum Release können wir aus insgesamt 32 Kämpfer*innen wählen und uns mit ihnen offline als auch online ordentlich auf die Kauleiste geben. Bei 32 Charakteren soll es aber nicht bleiben. Nach und nach werden weitere Charaktere über einen Season Pass zum Spiel hinzugefügt. Den Anfang macht ein umstrittener Capoeira-Meister.

Eddy Gordo ist der erste DLC-Charakter für Tekken 8

Wir kennen es bereits von Tekken 7: Über kostenpflichtige Season Passes wurde das Roster an Kämpfer*innen ständig erweitert. In Tekken 8 wird das nicht groß anders sein. Mit welchem Charakter es im achten Teil losgeht, zeigt nun das Ende des neuen Opening Movies:

Eddy macht den Anfang: In Tekken 8 erwartet uns bereits im Frühjahr, also in wenigen Wochen, mit Eddy Gordo der erste DLC-Charakter von Season 1. Wann genau, hat Bandai Namco noch nicht verraten.

Wer ist Eddy Gordo? Eddy feierte sein Debüt in Tekken 3. Er setzt auf Capoeira, einen brasilianischer "Kampftanz", was nicht nur stylisch aussieht, sondern auch zu einer schnellen Abfolge von Angriffen führen kann. Dadurch ist er als spielbarer Charakter sehr beliebt, als Gegner aber verhasst.

Leak offenbart weitere DLC-Charakter: Im Sommer, Herbst und Winter soll jeweils ein weiterer DLC-Charakter folgen und die Season 1 abschließen. Um wen es sich dabei handelt, wurde noch nicht offiziell bestätigt. Einem Leak nach erwarten uns neben Eddy aber Xiao Meng, Armor King und Roger (via GameRant).

Wie viel der Season Pass kostet, verraten die Stores noch nicht. Dafür aber, dass es neben den vier neuen Charakteren auch Skins enthalten sind. In Season 1 ist zumindest der Avatar Skin "Kinjin" dabei. Besitzt ihr die Deluxe oder Ultimate Edition von Tekken 8, ist der Jahr 1-Pass für die neuen Inhalte bereits inbegriffen.

Welcher Kämpfer und Kämpferinnen alle zum Start von Tekken 8 zur Wahl stehen, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

Tekken 8 erscheint am 26. Januar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Falls ihr vor dem Kauf sicher gehen wollt, könnt ihr bereits in eine Demo reinspielen. In der könnt ihr das erste Story-Kapitel erleben als auch den lokalen Versus-Modus ausprobieren.