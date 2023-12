Tekken 8: Gratis-Demo kommt heute für PS5, das ist die Uhrzeit

Tekken 8 bekommt eine Demo, die ihr auf der PS5 bereits spielen könnt.

Mit Tekken 8 erwartet uns Anfang nächsten Jahres ein potenzieller Fighting-Hit im Unreal Engine 5-Gewand. Wollt ihr aber nicht die Katze, oder besser gesagt: Kämpfer*innen, im Sack kaufen, empfehlen wir euch die Demo. In der könnt ihr euch schon ordentlich auf die Kauleiste geben und so besser entscheiden, ob ihr euch das finale Spiel wirklich kaufen wollt.

Tekken 8-Demo ist ab sofort auf PS5 spielbar und das sogar offline

Ab wann genau wird die Demo freigeschaltet? Die Demo wird ab dem 14. Dezember 2023 um 9:00 Uhr deutscher Zeit, also ab sofort, im PlayStation Store verfügbar sein.

Was steckt alles in der Tekken-Demo? Ihr könnt das erste Kapitel der Story-Kampagne (The Dark Awakens) spielen. Außerdem ist der lokale Versus-Kampfmodus verfügbar. Ob wir nur eine begrenzte Anzahl der Kämpfer*innen spielen können, wurde nicht verkündet.

Wann kommt die Demo auf die Xbox und den PC? Während ihr auf der PS5 bereits loslegen könnt, erscheint die Demo auf Xbox Series X/S und Steam erst am 21. Dezember.

Das finale Spiel erscheint am 26. Januar 2024.

Das erwartet euch in Tekken 8

Darum geht's: Teil 8 der Beat em'up-Serie setzt die Geschichte der Mishima-Blutlinie fort. Nachdem Kazuya seinen Vater Heihachi besiegt hat, macht er sich weiter daran, Krieg gegen die Welt zu führen. Dafür greift er auch auf die Kräfte der G Corporation zurück. Jin hingegen versucht Kazuya aufzuhalten.

Falls ihr euch erst mal einen Eindruck von Tekken 8 verschaffen wollt, seht ihr hier nochmal einen Trailer:

2:16 Tekken 8 - Das neue Fighting-Game in der Unreal Engine 5 erscheint 2024

In Tekken 8 erwarten uns zum Release anpassbare 32 Kämpfer*innen, mit denen wir im Multiplayer oder der Einzelspielerkampagne in den Ring steigen können. Außerdem kehrt Tekken Ball zurück. Dabei handelt es sich um eine Art Kampf-Volleyball-Minispiel.

Mehr zu den Kämpfer*innen und Tekken Ball lest ihr hier:

Mit dem neuen, sogenannten Heat-System sollen die Kämpfe zudem taktischer und aggressiver werden. Wie sich das genau spielt, könnt ihr mit der Demo sehr gut ausprobieren.

Wann erscheint Tekken 8? Das 3D-Kampfspiel kommt am 26. Januar 2021 auf die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

Freut ihr euch auf Tekken 8? Werdet ihr die Demo spielen, oder ist der Titel für euch sowieso ein Pflichtkauf?