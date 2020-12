Temtem im Early Access-Test - Das (bessere) Pokémon für PS5

Für die Pokémon-Spiele gab es schon lange keine wirkliche Alternative mehr. Einige Wünsche der Fans, wie bessere Multiplayer- oder sogar Koop-Funktionen, blieben bisher unerfüllt. Jetzt aber bekommen alle mit einer PS5 die Chance, den Early Access des Kickstarter-Projekts Temtem zu spielen. Das MMO verspricht genau das, was viele Pokémon-Fans sich wünschen, bringt aber auch neue Probleme mit sich.

Early Access-Version: Das steckt drin

Temtem ist auf der PlayStation 5 in den sogenannten Early Access gestartet. Dadurch bekommen wir zwar vorab schon Zugriff auf das noch nicht vollständige Spiel. Es handelt sich allerdings um eine Version, die neben technischen Fehlern auch noch inhaltliche Einschränkungen hat. Das ist bisher im Early Access drin (Stand: 21. Dezember) 30-stündige Story-Kampagne mit optionalem Koop

100 Temtem (Pokémon-ähnliche Monster)

Vier Insel-Gebiete für bis zu 100 Spieler gleichzeitig

Einrichten eines eigenen Heims und Individualisierung des Charakters

Wettkämpfe gegen andere Spieler*innen

Wöchentliche Aufgaben Im weiteren Verlauf der Early Access-Phase soll es neue Temtem, zwei weitere Inseln, mehr Geschichten, ein Auktionshaus und weiteres geben. Wenn ihr jetzt schon zuschlagen solltet, dann könnt ihr ein wenig sparen, da das fertige Spiel am Ende teurer werden soll. Dafür solltet ihr euch bewusst sein, dass das Endgame bisher noch sehr spärlich ausfällt und euch nach der Story nur wenig Anreiz erwartet.

Temtem ist Pokémon für PlayStation & das ist gut so

Temtem richtet sich eher an die etwas älteren Pokémon-Fans, hat aber trotzdem eine sehr ähnliche Struktur, die wir so schon aus der Vorlage kennen. Als wahlweise Mädchen oder Junge erwachen wir in unserem Kinderzimmer. Es ist der Tag aller Tage und wir gehen auf eine Reise, um ein*e Bändiger*in der sogenannten Temtem zu werden. Dafür reisen wir über bisher vier optisch abwechslungsreiche Inseln, kämpfen uns durch die lokalen Dojos und decken die Machenschaften einer bösen Organisation auf. Die Story orientiert sich dabei genau an der Struktur von Pokémon und klappert die gleichen Stationen ab.

Pokémon als MMO: Temtem ist ein MMO und deshalb treffen wir in der Spielwelt auf andere Spieler*innen. Doch die anderen sorgen nicht nur dafür, dass die Routen lebendiger sind, sondern bringen auch Interaktionsmöglichkeiten. So können wir erstmals in einem Pokémon-ähnlichem Spiel die gesamte Geschichte im Koop spielen. Einfach eine*n Freund*in einladen und schon laufen wir gemeinsam über die Spielwelt. Zusätzlich dazu sind auch Wettkämpfe gegeneinander möglich.

Was für ein vollwertiges MMO noch fehlt: Der Koop ist zwar schön und gut aber die Funktion werden die meisten sowieso nur mit jemanden gezielt machen. Mit den anderen, zufälligen Spieler*innen haben wir nie interagiert, da auch noch der Anreiz fehlt. Kämpfe gegeneinander sind zwar möglich aber das bisherige Ränge-System soll noch einmal komplett überarbeitet werden. Auch der Tausch von Temtems mit anderen ist noch nicht möglich. In dem Bezug macht Pokémon das noch besser. Dank der vielversprechenden MMO-Systeme bleiben wir optimistisch, dass Temtem bis zum "richtigen" Release eine konkurrenzlose Mehrspieler-Erfahrung für Pokémon-Fans bieten könnte.

Die Temtems sind die Stars des Spiels

Aber was wäre eine Pokémon-Alternative ohne coole Monster? Die Temtems sind ebenfalls meistens Tieren nachempfunden, unglaublich niedlich und mit viel Ausdruck charmant animiert.

Starke Designs: Von der ersten Sekunde an haben wir uns in den süßen Tukan Tuwai verliebt, der liebevoll hin und her flattert. Aber auch die anderen Temtems sind absolut detailreich gestaltet. Die Designs sind an Tiere angelehnt und auch klar als solche erkennbar. Dadurch können wir einfacher einen Bezug zu dem Monster aufbauen. Die sammelbaren Temtems versprühen den Charme, wie es damals die ersten zwei Generationen von Pokémon bei vielen geschafft haben.

Temtems sind Pokémon: Neben dem Design unterscheiden sich die Monster aber nur wenig von ihrem Vorbild. Ganz zu Beginn suchen wir uns ein Starter-Temtem aus, das einem der 12 Typen zugeordnet ist, wie Feuer, Wasser, Natur oder Erde. Jedes Monster hat dabei bestimmte Stärken und Schwächen. Zudem finden wir im hohen Gras neue Temtems, die wir erst mit Angriffen schwächen und dann fangen können. Also genauso, wie es auch aus Pokémon bekannt ist.

Eine weitere Methode, um an neue Temtem zu kommen, ist das Züchten. Im Laufe der Story schaltet ihr die Farm frei, auf der ihr männliche und weibliche Monster miteinander verkuppeln könnt. So bekommt der Sprössling die Statuswerte seiner Eltern, neue besondere Zuchtattacken und hat insgesamt das Potenzial, stärker zu werden, als eine nicht gezüchtete Variante.

Taktische Kämpfe, die fordern

Insgesamt legt Temtem den Fokus stärker auf den Kampf als das Sammeln. So vergeht während der Story nur wenig Zeit, in der wir nicht in einem Kampf verwickelt sind. Für die Scharmützel treten die Monster immer in Zweierteams in stimmungsvoll gestalteten Arenen gegeneinander an. In jeder Runde wählen wir für die beiden Temtems je eine der vier ausgerüsteten Attacken aus. Diese Fertigkeiten haben unterschiedliche Typen, die je nach dem Typ des Gegners mehr oder weniger Schaden machen.

Damit wir nicht raten müssen, erkennen wir die Art des Monsters aber sofort am Design. Wasser-Temtems sind blau, Feuer-Temtems sind glühend rot und Wind-Temtems haben Flügel. Wenn das nicht reicht, zeigt euch ein entweder grüner oder roter Kreis bei der Zielauswahl an, ob der Angriff mehr respektive weniger Schaden macht.

Taktik durch gemeinsame Kämpfe: Bereits Pokémon bot die Möglichkeit, mit zwei Monstern gleichzeitig zu kämpfen. Diese Situationen waren aber nicht der Standard und wurden auch erst mit späteren Generationen hinzugefügt. Wir können zwar taktisch das richtige Element gegen die gegnerischen Pokémon auswählen aber die Zusammenstellung des eigenen Teams ist egal.

Das ist bei Temtem anders, denn hier ergibt es Sinn, unterschiedliche Typen miteinander kämpfen zu lassen. So wird zum Beispiel ein Angriff des Kristall-Temtems Crystle durch Wind-Kreaturen verstärkt. Dadurch sind wir mehr gefordert, auch auf die Zusammenstellung im Kampf zu achten - sowohl unsere eigene als auch die der Gegner. Denn auch der Feind kann auf die Synergien zurückgreifen, was die NPCs auch sehr schnell machen werden.

Kasten: Deutsche Übersetzung

Temtem hat deutsche Bildschirmtexte, die jedoch etwas ungelenk klingen. So habt ihr sehr oft Dialoge, die wohl niemand so vortragen würde und sehr unnatürlich wirken. Gerade wenn die NPCs uns zu einem Kampf herausfordern. Dort suchen sie sich die merkwürdigsten Gründe aus, um die Auseinandersetzung zu starten. Da reicht es schon manchmal, dass nur nach dem Weg gefragt wird.



Zudem gibt es auch einige falsche Übersetzungen. Solltet ihr Temtem also mit einem Kind spielen oder das Spiel für ein Kind kaufen, dann kann es passieren, dass nicht alle Texte direkt verständlich sind. Es gibt zudem auch einige merkwürdige Anspielungen, die man aber nur versteht, wenn man weiß, worum es geht.

Schwerer als Pokémon, aber mit unnötigem Grind

Fordernde Kämpfe: Zuerst die gute Nachricht, die viele freuen wird. Die Kämpfe in Temtem benötigen deutlich mehr Taktik als bei der Konkurrenz. Wer also nach einem schwereren Pokémon sucht, ist hier gut aufgehoben.

Künstlich angehobener Schwierigkeitsgrad: Jedoch ist es derzeit noch so, dass jedes Gebiet vorbestimmte Typen hat, die wir fangen können. Die sind meist so verteilt, dass die gerade gefangenen Temtem im nächsten Bereich nutzlos sind. So finden wir erst viele Wasser-Temtems, stoßen dann aber nur noch Natur-Temtems, gegen die wir dann eine Schwäche haben.

Um das Ganze jetzt noch zu erschweren, ist das Dojo in dem Bereich eine Mischung aus Natur und Feuer. Das sorgt zwar für einen interessanten Kontrast, da wir aber bis dahin keine Temtem mit einer Stärke gegen Natur fangen konnten sind unsere Wasser-Temtem auch gegen die Feuer-Monster nutzlos. Dadurch bleibt uns nur noch ein langer Grind der Typen übrig, die weder eine Stärke noch eine Schwäche haben. Ihr könnt an einem solchen Punkt auch nur Temtem aufleveln, indem ihr gegen die immer gleichen, wilden Monster kämpft. Denn Trainerkämpfe können nicht wiederholt werden und Wettkämpfe gegen andere Spieler*innen bringen keine Erfahrungspunkt. Hier muss also noch ordentlich an der Balance geschraubt werden.

So schneidet der Early Access ab

Vieles bei Temtem erinnert zwar an die Formel von Pokémon und es gibt auch einige Elemente, die direkt daraus entnommen wurden, wie die Story-Struktur. Aber bereits im Early Access brilliert das Spiel mit einem komplexen Kampfsystem und absolut liebevollen Monstern. Sobald alle Inhalte vorhanden sind, können die Entwickler das Balancing angehen und liefern dann hoffentlich eine noch bessere Pokémon-Alternative ab.

Vorläufiger Wertungskasten

Da sich Temtem im Early Access befindet, wollen wir noch keine finale Wertung geben. Deshalb fassen wir abschließend die Bereiche zusammen, über die wir schon ein Urteil geben können. (Stand: 21. Dezember 2020)

Kategorie Pro/Contra Wertung Präsentation + tolle Animationen der Temtem

+ stimmungsvolle Kampfarenen

+ abwechslungsreiche Gebiete

- viele Ruckler, die aber nur selten stören

- kleinere Bugs, die aber noch behoben werden können 3/5 Spieldesign + taktisches Kampfsystem

+ Temtems unterstützen sich gegenseitig im Kampf

+ sinnvolles Stärken/Schwächen-System

+ Temtem-Designs lassen Typen direkt erkennen

- lineare Spielwelt 4/5 Balance + Kampftechniken fügen sich perfekt zusammen

+ Schwerer als Pokémon...

- ... aber führt unter Umständen zu einem langen Grind

- zu viele Kämpfe

- zu lange tauchen immer die gleichen Temtem auf 2/5 Atmosphäre/Story + humorvolle Dialoge

+ gutes Worldbuilding und viele Charaktere

+ Gebiete unterscheiden sich stark voneinander

- deutsche Übersetzung teils sehr ungelenk

- kopiert die Story-Struktur von Pokémon 3/5 Umfang + 30 Stunden für die Hauptgeschichte

+ 100 Temtem zum Sammeln (bisher)

+ Koop-Modus für die gesamte Story

+ sehr viele Nebenmissionen

- Umfang der Inhalte nach der Story noch unbekannt 4/5

Fazit