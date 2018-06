Das spanische Entwicklerstudio Crema hat vor einigen Wochen eine Kickstarterkampagne für das von Pokémon inspirierte RPG Temtem gestartet. Das Besondere dabei: Es rückt den Fokus auf den Multiplayer und wird ausschließlich online gespielt.

Ursprünglich war das Projekt nur für PC angesetzt, mittlerweile haben sich aber ausreichend Unterstützer gefunden, sodass Temtem zum Launch auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Das verkünden die Entwickler stolz in einer Update-Nachricht.

Was ist Temtem?

Was ist ähnlich wie in Pokémon? Das Gameplay von Temtem erinnert stark an Pokémon, insbesondere an die Editionen Sonne und Mond. Das kommende RPG spielt auf sechs bunten Inseln, auf denen es überall von niedlichen Tierchen wimmelt. Wir fangen, trainieren sie und lassen sie in Kämpfen gegeneinander antreten.

Was ist anders als in Pokémon? Allerdings rückt Temtem im Gegensatz zu Nintendos berühmter Taschenmonster-Sammelreihe wie oben erwähnt den Multiplayer-Aspekt in den Fokus und bietet auch ungewöhnliche Temtem-Typen wie Wind und Kristall. Auch das Kampfsystem soll alleine auf Fähigkeit und Taktik setzten, statt auf Zufalls-Elemente.

Release & Online-Zwang

Temtem soll im Mai 2020 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Da ihr das Spiel nur online zocken könnt, braucht ihr zwingen eine Mitgliedschaft bei PS Plus, Xbox Live Gold oder Nintendo Switch Online.