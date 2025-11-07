Teufel eröffnet den Black Friday: Starke Soundbar mit externem Subwoofer ist jetzt richtig günstig!

Eine Soundbar mit Subwoofer und Dolby Atmos gibt es nur selten so günstig wie gerade bei Teufel.

Bis zum Black Friday dauert es noch eine ganze Weile, aber manche Hersteller und Shops wollen nicht so lange warten und hauen jetzt schon mit saftigen Rabatten um sich. Dazu gehört auch der deutsche Audio-Hersteller Teufel, bei deren Angeboten einem das Wasser im Mund zusammenläuft.

Schlanke Soundbar mit Dolby Atmos und externem Subwoofer

Die Rede ist von der Teufel Cinebar 11. Nicht nur hat Teufel dieser schlanken und schicken Soundbar erst vor kurzem ein Update verpasst, wodurch sie jetzt mit Dolby Atmos kompatibel ist, sondern hat den Preis um satte 100 € heruntergesetzt.

Verbaut sind acht hochwertige Soundkanäle, die euch mit ihrer kristallklaren Klangqualität komplett aus den Socken hauen werden. Und das mit bestem Surround Sound. Die Cinebar 11 hat aber leider keine Upfiring Speaker, was bedeutet, dass ihr Dolby Atmos mit der Soundbar "nur" digital simuliert genießen könnt. Wer echtes Dolby Atmos genießen will, der sollte die Soundbar mit den Effekt 2 Funk-Speakern erweitern.

Teufel versteht einfach was von gutem Soundbar-Design.

Für den Einsatz am TV greift ihr am besten auf den vorhandenen HDMI-Anschluss zurück, aber die Soundbar ist auch Bluetooth-fähig und lässt sich so easy mit eurem Smartphone oder Laptop verbinden, ihr könnt also schnell und einfach zwischen verschiedenen Geräten wechseln.

Zu jeder guten Soundbar gehört ein Subwoofer

Und zwar nicht irgendein Subwoofer, sondern den T 6, der nicht nur für ordentlichen Bass sorgt, sondern auch ein ganz spezielles Feature mitbringt, was es euch erlaubt, ihn besonders platzsparend einzusetzen. Denn er funktioniert sowohl aufgerichtet als auch liegend und kann so beispielsweise einfach unter eurem Sofa platziert werden. Der Ton wird dadurch nicht beeinträchtigt, da tiefere Ton-Frequenzen sich gleichmäßig in alle Richtungen ausbreiten und es deswegen keine Rolle spielt, wo genau sich der Subwoofer im Raum befindet.

Verstaut den Subwoofer einfach unter eurem Sofa und genießt genialen Sound.

Dabei müsst ihr auch nicht viele Kabel achten, denn der Subwoofer verbindet sich via Funk mit der Cinebar 11 und benötigt kein zusätzliches Kabel, nur um eine Stromversorgung müsst ihr euch kümmern. Der aktuelle Black Friday-Preis für die Soundbar mit Subwoofer ist auf eine limitierte Stückzahl begrenzt, je schneller ihr also zuschlagt, desto besser.