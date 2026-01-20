Teufel: Warum die neue Soundbar aus Deutschland eine Empfehlung ist

Dolby Atmos ist bei Soundbars von Teufel nicht unbedingt selbstverständlich.

Wer guten Sound für seinen TV sucht und dabei am liebsten auf eine Marke aus Deutschland setzen möchte, der kommt nicht an Teufel vorbei. Der Hersteller aus Berlin macht sich seit Jahren einen mehr als guten Namen in der Landschaft der Soundbars und Lautsprecher. Ihr neuester Streich ist eine Soundbar mit kabellosem Subwoofer, die sowohl preislich, als auch klanglich überzeugen kann.

Guter Surround-Sound, auch wegen Dolby Atmos

Teufel weiß, wo ihre Stärken liegen, und spielt diese konsequent aus. Das heißt, euch erwartet ein ausgeklügelter Stereo-Sound vom Allerfeinsten, der sowohl bei Musik, als auch bei Kinofilmen brilliert. Für 3D-Sound sorgen neben Dolby Atmos und DTS:X auch Teufels hauseigenes Dynamore. Denn die Cinebar 22 hat zwei seitlich angebrachte Töner. So wird der Sound in mehrere Richtungen gleichzeitig abgestrahlt, wodurch ein räumlicher Klang entsteht.

Die neue Cinebar 22 von Teufel liefert verlässlichen Klang für euren TV.

Trotzdem ist Raumklang nicht die größte Stärke der Soundbar, wie meine Kollegen bei GameStar festgestellt haben, sondern der großartige Stereo-Klang. Das liegt auch daran, dass die Cinebar 22 über keine Upfiring-Speaker verfügt, was die Möglichkeiten für Dolby Atmos etwas einschränkt. Dem könnt ihr entgegenwirken, indem ihr zur Soundbar mit kabellosem Subwoofer auch noch zwei Rear-Speaker dazukauft, die ihr hinter eurem Lautsprecher aufstellt, und so eine wahre Klangkuppel erschafft.

Externer Subwoofer mit donnerndem Bass

Zusammen mit der Cinebar 22 erhaltet ihr den T6-Subwoofer, der trotz seiner geringen Größe mit einem wummernden Bass um die Ecke kommt, der sich gewaschen hat. Was ich an der Bassbox besonders praktisch finde: Sie funktioniert sowohl stehend, als auch liegend und passt damit unter jedes Sofa.

Flexibler geht es kaum: Der kabellose Subwoofer von Teufel passt in jedes Wohnzimmer.

Auch positiv zu erwähnen ist die Vielzahl verschiedener Anschlüsse an der Soundbar: Neben zwei HDMI-Steckern findet ihr auch AUX, USB und einen optischen Anschluss. Eine Verbindung via Bluetooth ist ebenfalls möglich.

Die deutsche Soundbar-Alternative

Nubert hat ebenfalls einige Soundbars im Angebot, die sich durch deutsche Qualität auszeichnen. Im direkten Vergleich zur Cinebar 22 sticht einem die nuPro AS-2500 ins Auge. Die kostet knapp 100€ weniger, hat aber auch keinen externen Subwoofer zur Verfügung. Das wiegt sie allerdings mit starkem Klang mehr als auf.