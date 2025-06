The Blood of Dawnwalker: Alles zu Release, Story und Gameplay des Open World-RPGs von The Witcher 3-Entwicklern

In The Blood of Dawnwalker schlüpfen wir in die Rolle von Coen, der sich gerade in einen Vampir verwandelt.

The Witcher 3-Director Konrad Tomaszkiewicz hat ein eigenes Studio namens Rebel Wolves mitbegründet und dieses arbeitet aktuell an einem ehrgeizigen Projekt: The Blood of Dawnwalker wird ein Vampir-RPG mit Open World, starkem Story-Fokus und actionreichen Kämpfen.

Zudem wird der Zeitfaktor eine große Rolle spielen: Wir haben für unsere große Hauptmission nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Ingame-Tagen. Und auch, wann wir Quests angehen, soll einen großen Einfluss darauf haben, wie wir diese lösen können.

Das Wichtigste in Kürze

The Blood of Dawnwalker wurde für das Jahr 2026 angekündigt und soll für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Das Rollenspiel nimmt uns mit in ein ganz klassisches Vampir-Setting, nämlich die Karpaten im 14. Jahrhundert.

4:00 The Blood of Dawnwalker: Im düsteren Rollenspiel kämpft ihr gegen Vampire und die Zeit

Autoplay

Wir schlüpfen in die Rolle eines jungen Mannes namens Coen, dessen Schicksal nach einem Vampirbiss besiegelt ist. Noch ist er allerdings nicht vollständig verwandelt und hat noch 30 Tage Zeit, um seine Familie zu retten.

Unterschiedliche Aktivitäten in der Open World lassen den Timer weiter vorrücken und wir müssen uns gut überlegen, was wir wann und wie angehen. In Echtzeit schreitet die Zeit aber nicht voran, außerdem steht der Timer bei der Erkundung der offenen Welt komplett still.

Gekämpft wird unter anderem mit dem Schwert, Coen kann aber auch diverse Vampirfähigkeiten einsetzen.

Inhaltsverzeichnis:

Auf den nächsten Seiten erfahrt ihr Detaillierteres über einzelne Aspekte wie das Gameplay und was euch ganz allgemein im Spiel erwartet. Über das Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zum Punkt springen, der euch gerade interessiert.

Aber verratet uns auch gerne: Seid ihr schon neugierig auf das Spiel?