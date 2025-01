The Blood of Dawnwalker: Studio von Ex-Witcher-Entwickler zeigt ersten Trailer zum neuen Open World-Spiel mit UE5-Grafik

In The Blood of Dawnwalker bekommen wir es mit Blutsaugern in den Karpaten zu tun.

Bereits im Dezember wurde The Blood of Dawnwalker angekündigt, das neue Spiel von Rebel Wolves – dem Studio von The Witcher 3-Director Konrad Tomaszkiewicz. Allzu viel haben wir über den Titel zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht erfahren.

Jetzt hat der Entwickler einen ersten Trailer gezeigt und außerdem in einer Pressemitteilung verraten, worum es in dem Action-RPG geht. Für Dark Fantasy-Fans dürfte das ziemlich spannend klingen. Hier könnt ihr euch den Enthüllungs-Trailer anschauen:

4:00 The Blood of Dawnwalker: Im düsteren Rollenspiel kämpft ihr gegen Vampire und die Zeit

Das erwartet euch in The Blood of Dawnwalker

Witcher 3-Fans dürfen sich aktuell nicht nur auf den nächsten Ableger der Reihe freuen, sondern sollten auch mal eine Auge auf The Blood of Dawnwalker werfen. Der Titel dreht sich um Vampire in einer alternativen Version des 14. Jahrhunderts und führt uns nach Vale Sangora in den Karpaten.

Wir spielen dabei keinen weißhaarigen Hexer, sondern einen jungen Mann namens Coen, der sich im Übergang von einem menschlichen Dasein zum vollständigen Vampir befindet. Ihm bleibt nur noch etwa ein Monat, um Unerledigtes zu Ende zu bringen, beispielsweise seine Familie zu retten oder bittere Rache für das zu nehmen, was mit ihm geschieht.

Dabei erwartet uns eine düstere Welt, geprägt vom Schwarzen Tod und Konflikten. Das nutzen zahlreiche Vampire, um ihr Leben im Verborgenen aufzugeben und die Machthabenden anzugreifen, während sie verletzlich sind.

Hier könnt ihr euch noch mal die ursprüngliche Ankündigungs-News anschauen:

Das ist über Spielmechaniken und die Welt bekannt

The Blood of Dawnwalker wird zwar eine offene Spielwelt bieten, will dabei aber einen starken Fokus auf die Story und folgenreiche Entscheidungen legen. Ihr sollt Probleme auf ganz unterschiedliche Arten lösen können, Haupt- und Nebenquests hängen dabei wohl sehr eng zusammen.

Ein interessanter Ansatz: Im Lauf der 30 Tage und Nächte der Geschichte sollen sich neue Möglichkeiten ergeben, wie ihr vorgehen könnt. Viele Ereignisse sind außerdem an Tageszeiten geknüpft. "Es ist nicht möglich, vor Ablauf der 30 Tage alle Geschichten und Geheimnisse zu entdecken, was jeden Spieldurchlauf einzigartig macht", erklärt Tomaszkiewicz dazu.

The Blood of Dawnwalker wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Ein Release-Datum oder Zeitfenster gibt es bisher noch nicht, aber im Sommer sollen wir mehr vom Gameplay sehen und weitere Details erfahren.

Was haltet ihr vom Karpaten-Setting samt Vampiren oder dem Ansatz mit der fortschreitenden Zeit?