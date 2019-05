Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games haben den Release-Termin für das Horror-Adventure The Dark Pictures: Man of Medan bekannt gegeben.

Das Spiel erscheint am 30. August 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC.

Außerdem wurde mitgeteilt, dass Vorbesteller des Spiels den sogenannten "Curator's Cut" bekommen, der nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet wird und diverse Boni wie eine neue Perspektive, Entscheidungsmöglichkeiten oder Szenen aktiviert.

Worum geht es in Man of Medan?

In Man of Medan begleitet ihr eine Urlaubergruppe, die in der Südsee auf ein verlassenes Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg stößt und mit übernatürlichen Kräften Bekanntschaft machen muss. Eure Entscheidungen haben Einfluss auf den späteren Spielverlauf und darauf, welche der Charaktere das Abenteuer überleben.

Das Spiel kommt von Supermassive Games, die davor unter anderem für die Entwicklung von Until Dawn verantwortlich zeichneten. Mehr Infos findet ihr in unserer Preview zu Man of Medan.