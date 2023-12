The Day Before-Spieler entdecken, dass die Stadt wohl nur ein Asset-Paket aus dem Unreal Engine-Store für 300 Dollar ist

The Day Before besteht offenbar größtenteils aus zwei Asset-Paketen aus dem Unreal Engine-Store.

Bei The Day Before stimmt so gut wie gar nichts. Der Early Access-Launch hat zwar tatsächlich stattgefunden, zeigt aber eigentlich nur das ganze Ausmaß der Misere. Falls das Spiel überhaupt funktioniert, nerven unzählige Bugs und fehlende Inhalte.

Wir haben es jetzt nicht einmal mehr mit dem ursprünglichen Genre zu tun. Jetzt haben Spieler*innen auch noch herausgefunden, dass weite Teile des Spiels für 300 Euro im Unreal Engine-Store zu kaufen sind.

"5 Jahre Entwicklungszeit"? The Day Before besteht wohl vor allem aus zwei Asset-Paketen aus dem Unreal Engine-Store

Darum geht's: Lange Zeit gehörte The Day Before zu den am meisten gewünschten Steam-Spielen überhaupt. Es sollte ein Zombie-Survival-MMO werden, jetzt ist aber der Early Access-Release da und belehrt uns eines besseren. The Day Before ist gar kein Survival-MMO, sondern ein Extraction-Shooter mit schwerwiegenden Problemen. Offenbar wurde das Spiel vom Entwicklerstudio Fntastic hastig zusammen geklöppelt.

So sollte es eigentlich aussehen:

4:57 The Day Before: Erstes Gameplay zeigt, wie gefährlich die Open World im Survival-MMO ist

Nur gekaufte Asset-Pakete? Auf Reddit findet sich ein Hinweis darauf, dass die Stadt in The Day Before in erster Linie anscheinend einfach nur ein vorgefertigtes Paket ist. Es kann so für 300 Dollar im Store der Unreal Engine gekauft werden und die Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen.

Aber nicht nur die Map, auch die grundlegenden Bausteine wie das Inventarmanagement und Multiplayer-Funktionalität könnten ebenfalls einfach nur aus einem anderen Paket stammen. Auch das gibt es im Unreal Engine-Shop für um die 70 US-Dollar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Von fünf Jahren Entwicklungszeit kann also eigentlich keine Rede sein. Zumindest dürfte es keine fünf Jahre gedauert haben, den Spieler*innen-Hub, die Scheune und die Items selbst zu erstellen.

Alles nur Scam? Seit dem Early Access-Release von The Day Before werden die Vorwürfe noch viel lauter, dass es sich bei dem Spiel einfach nur um Abzocke handelt. Dass es wohl zum Großteil auf diesen nur leicht veränderten Asset-Paketen beruht, scheint ebenfalls darauf hinzudeuten. Ob die Entwickler*innen wirklich noch genug Zeit und Geld investieren, um The Day Before irgendwann gut zu machen, bleibt aktuell fraglich.

Jetzt hagelt es frustrierte Kritik: Den Menschen hinter The Day Before wird irreführende Werbung vorgeworfen, weil wir es plötzlich mit einem ganz anderen Spiel zu tun bekommen. Die vielen Bugreports und wütenden Reaktionen haben wohl dafür gesorgt, dass der Discord-Server zum Spiel abgeschaltet werden musste.

Wie denkt ihr über The Day Before und die Entdeckung im Asset Store? Glaubt ihr, Fntastic biegt das irgendwann wieder hin?