The Day Before-Studio verkündet Schließung – Spiel wird wohl nie fertig

The Day Before ist ein Debakel – und hat jetzt kein Studio mehr.

Fntastic, das Studio hinter The Day Before, hat per Statement die eigene Schließung verkündet. Das Spiel sei "finanziell gescheitert" und man habe keine Mittel mehr, die Entwicklung weiterzuführen.

Der genaue Wortlaut des Statements:

"Heute geben wir die Schließung von Fntastic Studio bekannt. Leider ist The Day Before finanziell gescheitert, und uns fehlen die Mittel, um weiterzumachen. Alle Einnahmen werden verwendet, um die Schulden bei unseren Partnern zu begleichen.



Wir haben all unsere Bemühungen, Ressourcen und Arbeitsstunden in die Entwicklung von The Day Before investiert, das unser erstes großes Spiel war. Wir wollten unbedingt neue Patches veröffentlichen, um das volle Potenzial des Spiels auszuschöpfen, aber leider haben wir nicht die Mittel, um die Arbeit fortzusetzen.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir während der Entwicklung von The Day Before kein Geld von der Öffentlichkeit angenommen haben; es gab keine Vorbestellungen oder Crowdfunding-Kampagnen. Wir haben fünf Jahre lang unermüdlich gearbeitet und unser Blut, unseren Schweiß und unsere Tränen in das Spiel gesteckt.



Im Moment ist die Zukunft von The Day Before und Propnight noch ungewiss, aber die Server werden weiter betrieben.



Wir entschuldigen uns, wenn wir eure Erwartungen nicht erfüllt haben. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand, aber leider haben wir unsere Möglichkeiten falsch eingeschätzt. Die Entwicklung von Spielen ist ein unglaublich anspruchsvolles Unterfangen."

The Day Before: Start geriet zum Debakel

Nach monatelanger Funkstille um das Spiel war The Day Before gerade erst am 7. Dezember im Early Access erschienen. Der Release geriet zum Debakel, denn nicht nur auf technischer Seite ließ das Spiel nahezu alle Qualitäten vermissen, das Spiel war schlicht nicht das, was angekündigt war.

Statt eines Open World-MMOs ist The Day Before im aktuellen Zustand ein technisch unsauberer Extraction-Shooter mit enorm vielen Problemen. Es gab zwar noch die leise Hoffnung, dass man den Titel mit Updates und Patches zumindest auf die richtige Bahn bringen könnte.

Diese Hoffnung hat sich spätestens mit der Schließung des Studios aber endgültig zerschlagen – The Day Before wird vermutlich niemals fertig. Die Zukunft des Titels ist – wie auch dem Statement zu entnehmen ist – "ungewiss".

"Heilige Scheiße": Die ersten Reaktionen auf die Schließung

Die Meinung zu The Day Before war ohnehin schon negativ, in den Kommentaren zum Statement fühlen sich manche darin mehr als bestätigt. Bigfry schreibt beispielsweise:

"Das war ein absoluter Betrug von Tag 1 an."

Andere können die Schließung so kurz nach dem Start des Spiels nicht fassen und kommentieren entsprechend kurz mit "Heilige Scheiße" oder "WTF".

Vom Potential her und mit seinem Setting, das sicher nicht von ungefähr an The Last of Us erinnert, hätte The Day Before das Zeug zu einem Hit haben können. In der Spielegeschichte wir es aber eher als einer der größten Blender eingehen, der der keine einzige seiner ursprünglichen Versprechungen einhalten konnte.