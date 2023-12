The Day Before: Jetzt bekommen alle ihr Geld zurück - ob sie wollen oder nicht

The Day Before ist nicht das Spiel geworden, dass sich so viele erhofft hatten.

The Day Before gehörte lange Zeit zu den am meisten gewünschten Spielen auf Steam, ist dann aber sehr tief gefallen. Als es dann endlich im Early Access veröffentlicht wurde, war klar, dass die Skeptiker*innen recht hatten: Dieses Spiel war extrem kaputt und kaum zu retten.

Es war nicht einmal das beworbene Genre. Mittlerweile hat sogar das Entwicklerstudio geschlossen und eine gute und eine schlechte Nachricht für alle, die es gekauft haben.

Server gehen offline und Steam soll auf Käufer*innen zugehen

In einem Post auf X (ehemals Twitter) hat Entwickler Fntastic ein Statement veröffentlicht. The Day Before wird jetzt sozusagen komplett beerdigt, indem die Server offline gehen. Das wird allerdings erst am 22. Januar geschehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dann können selbst diejenigen, die wollten und für das Spiel bezahlt haben, es definitiv und final nicht mehr spielen. Das sind natürlich auch eher schlechte Nachrichten für die Scalper, die zwischenzeitlich versucht haben, The Day Before für über 200 Euro zu kaufen. Bleibt nur zu hoffen, dass niemand auf diese Mondpreise hereingefallen ist.

Aber eine gute Nachricht gibt es eben dann doch noch: Wir haben bereits darüber berichtet, dass es in diesem Sonderfall für alle Spieler*innen Geld zurück gibt. Ja, alle – also auch diejenigen, die The Day Before länger als zwei Stunden gespielt haben. Hier liegt normalerweise die Grenze für Steam-Refunds.

Laut Entwicklerstudio Fntastic arbeitet der The Day Before-Investor Mytona mit Steam zusammen und Steam gehe "proaktiv" auf alle Käufer*innen des Spiels zu. Wer bisher noch keine Rückgabe initiiert hat, soll also trotzdem bald ebenfalls sein Geld zurück bekommen. Das dürfte es so noch nie bei Steam gegeben haben.

Die Kolleg*innen von GameStar Talk haben mit einem Anwalt über die rechtliche Situation gesprochen:

1:16:02 The Day Before: Zwischen Betrug und Inkompetenz

Was gibt's für Alternativen? Die Leute haben offensichtlich schwer Bock auf ein Zombie-Survival-MMO, aber davon gibt es kaum welche. Am nähesten heran kommen da noch Titel wie DayZ, Rust oder SCUM, aber die sind natürlich auch alles andere als neu und fehlerfrei. Project Zomboid befindet sich noch im Early Access, schlägt aber in eine ähnliche Kerbe. The Last of Us Online wurde ja leider eingestellt.

Welche Spiele könnt ihr für alle empfehlen, die von The Day Before enttäuscht sind?