The Day Before: Neues RPG sieht aus wie ein Last of Us 2-MMO

Ihr erwacht ohne Erinnerung in einer Welt, die durch eine Pandemie in ein Ödland verwandelt wurde. Die Krankheit machte aus Menschen fleischhungrige Zombies und nur wenige haben überlebt. Ihr macht euch in The Day Before auf, mehr über die Ereignisse herauszufinden und müsst natürlich überleben.

Gemeinsam seid ihr stark: The Day Before vom Entwicklerstudio FNTASTIC mischt Horror mit Survival und MMO-Elementen. In der großen Open World tummeln sich nicht nur jede Menge Infizierte, sondern zudem andere Spieler. Mit diesen schließt ihr euch zusammen. Seid aber auf der Hut, denn nicht jeder ist auf eurer Seite. PvP soll ebenfalls eine Rolle spielen. Um an wertvolle Ressourcen und bessere Ausrüstung zu kommen, ist es nötig, verlassene Städte zu erkunden.

Im Trailer seht ihr, wie sich das MMO spielt:

Horror in einer von Infizierten verseuchten Welt

The Last of Us als MMO? In den dunklen Räumen der verbarrikadierten Gebäude müsst ihr sehr vorsichtig vorgehen. Mit einer Waffe in der einen und einer Taschenlampe in der anderen Hand schleicht ihr durch die Häuser. Dort findet ihr nicht nur Items, sondern zudem Zombies, welche Leichen fressen. Ein unachtsamer Moment und schon stürzt sich die Horde auf euch.

Glücklicherweise könnt ihr andere Spieler an eure Seite holen, mit denen es zudem möglich ist, in Kolonien zu handeln. Dort findet ihr neue Freunde, um weitere Abenteuer in der Endzeit-Welt zu bestehen. All das erinnert stark an The Last of Us Part 2, allerdings als MMO.

The Day Before wurde bislang nur für den PC angekündigt. Der Release über Steam soll im 2. Quartal 2021 erfolgen. Wir fragen bei den Entwicklern nach, ob auch eine Version für PS4/PS5 oder Xbox One und Xbox Series X geplant ist.

Was sagt ihr zu The Day Before? Gefällt euch das Zombie-MMO?