“The Last of Us-MMO” The Day Before soll für PS5 und Xbox Series X kommen

Wer sich den Trailer zu The Day Before anschaut, dürfte sich an The Last of Us erinnert fühlen. Nur, dass es sich dabei um kein Singleplayer-Spiel in einer postapokalyptischen Welt handelt, sondern ein MMO. Und das kommt nach aktuellem Stand auch nur auf den PC. Hoffnung für einen Konsolen-Release gibt es aber dennoch, da die Mitgründer vom Entwickler Fntastic Andeutungen in diese Richtung gegenüber Gamingbolt gemacht haben.

"Spezielle Ankündigung" lässt auf Next Gen-Release hoffen

Ed und Aisen Gotovtsev sind Mitgründer von Fntastic, die aktuell an dem Survival-MMO The Day Before arbeiten. Das Spiel wirkt bisher wie ein Mix aus The Last of Us und The Division und soll noch dieses Jahr auf Steam erscheinen. Ein Konsolen-Release wurde bislang nicht kommuniziert, aber das könnte sich bald ändern.

In einem Interview wurde das Fntastic-Duo nämlich gefragt, wie es mit einem Release auf Konsolen aussieht. Als Antwort gab es keine Absage, sondern Andeutungen, dass wir in Zukunft wohl damit rechnen dürfen:

"Wir werden das Spiel nicht auf euren NES portieren können, aber wir ziehen die Next Gen-Konsolen in Betracht."

"In Betracht ziehen" klingt zwar recht schwammig, allerdings sprachen sie auch von einer "speziellen Ankündigung", auf die wir warten sollen. Klingt ganz danach, als wenn The Day Before auch für die PS5 und Xbox Series X/S angekündigt wird.

Worum geht's in The Day Before?

Bei The Day Before handelt es sich um ein Open-World-Survival-MMO von Fntastic und MyTonas. Darin wachen wir ohne Erinnerungen in einem postapokalyptischen USA auf, das aufgrund einer Pandemie von fleischhungrigen Infizierten überrannt wird. Um zu überleben müssen wir uns dementsprechend mit den Zombies, aber auch anderen Überlebenden auseinandersetzen, während wir auf der Suche nach Waffen, Nahrung und anderen Ressourcen sind.

In einem Gameplay-Trailer zeigt sich das Survival-MMO bereits stimmungsvoll bei Nacht - natürlich inklusive Zombies:

Der PC-Release für The Day Before ist für das 2. Quartal 2021 auf Steam angesetzt. Ob es das Spiel wirklich auf die PS5 und Xbox Series X/S schaffen wird, werden wir vermutlich bald erfahren. Vielleicht bietet uns aber auch Naughty Dog mit einem Multiplayer zu The Last of Us 2 noch irgendwann eine Alternative an, die in eine ähnliche Richtung schlägt.

Was für einen Eindruck habt ihr bisher von The Day Before? Würdet ihr euch einen Next Gen-Release wünschen?