The Last of Us 2: Naughty Dog stellt neue Leute für Mutliplayer-Projekt ein

Laut einer Stellenanzeige sucht Naughty Dog einen Economy-Designer für ein Multiplayer-Game. Also jemanden, der ein Wirtschaftssystem entwickeln kann, bei dem Spieler*innen beispielsweise Punkte gegen Items eintauschen oder auch mit Echtgeld kaufen können. Die Anzeige ist nicht an ein bestimmtes Projekt gebunden, dass es sich dabei um The Last of Us 2 handelt ist jedoch nicht unwahrscheinlich.

Kommt ein Multiplayer für The Last of Us 2?

In der Anzeige ist die Rede davon, dass Interessenten "Wege für die Selbstdarstellung der Spieler finden, eine Langlebigkeit der Spiele sicherstellen und den Spielern tolle Belohnungen in Aussicht stellen" sollen. Also die typischen Merkmale eines Mehrspieler-Modus: Kosmetische Items, regelmäßige Challenges und ein Fortschrittssystem.

Macht Naughty Dog jetzt Live-Games? Dass Naughty Dog einen eigenständigen Mehrspieler-Titel entwickelt ist eher unwahrscheinlich. Stattdessen hört es sich eher so an, als ob das Studio ihren Spielen in Zukunft wieder einen Multiplayer-Modus spendieren möchte. Den Anfang könnte The Last of Us Part 2 machen.

Factions für The Last of Us 2: Das Spiel ist schon eine Weile erhältlich, wäre aber nicht der erste Titel, der mit einiger Verzögerung einen Mehrspieler-Modus bekommt. Zu Factions, wie der Modus im ersten The Last of Us hieß, gibt es schon seit einer Weile Gerüchte. Gut möglich, dass der Online-Modus auch separat erhältlich sein wird. Für alle Besitzer*innen von The Last of Us 2 wird er aber wohl kostenlos sein.

An was arbeitet Naughty Dog?

Nachdem The Last of Us Part 2 seit einiger Zeit auf dem Markt ist, fragen sich viele Fans natürlich, was Naughty Dog als nächstes entwickeln wird. Ein Tweet von Studio-Chef Neil Druckmann deutet auf ein neues Singleplayer-Projekt hin. Dabei könnte es sich um The Last of Us Part 3 handeln.

Klar ist aber auch, dass Naughty Dog inzwischen groß genug ist, um zwei Projekte gleichzeitig zu stemmen. Ein weiterer Teil von Uncharted ist nicht ausgeschlossen, könnte aber auch an ein anderes Studio abgegeben werden. Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb hoch, dass Naughty Dog an einer neuen Marke werkelt.

Hat euch der Mehrspieler-Modus in The Last of Us gefallen?