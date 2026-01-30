Fallout 4-Spieler macht 1 Jahr Pause vom Spiel, lässt währenddessen seinen 14-jährigen Bruder zocken - als er zurückkehrt, ist sein Charakter reich, aber alle sind tot

Hier hat ein 14-Jähriger in Fallout 4 ganze Arbeit geleistet. (Screenshot: Reddit/u/InevitableCommon3421)

Gemeinsame Spielstände mit Freund*innen und der Familie sind immer so eine Sache. Einerseits kann es schön sein, mit anderen zusammen zu zocken oder die Arbeit etwa bei Farming- und Survival-Games aufzuteilen. Es kann aber auch dazu führen, dass die andere Person Dinge tut, die ihr eigentlich gar nicht wollt und euch im schlimmsten Falle gar den Speicherstand versaut.

Fallout 4-Fan kehrt nach einem Jahr ins Spiel zurück, alles hat sich verändert

Ganz so schlimm ist es im Fall von Redditor InevitableCommon3421 zum Glück nicht. Die Person dürfte trotzdem zweimal hingeschaut haben, als sie nach einem Jahr Pause ihren Spielstand in Fallout 4 wieder angeschmissen hat. In der Zwischenzeit hatte nämlich der 14-jähriger Bruder ebenfalls auf dem gleichen Spielstand gezockt.

Der User wusste zwar davon, hatte aber nicht überprüft, was genau der jüngere Bruder dort gemacht hatte. Er wollte also nichtsahnend das Spiel mal wieder anwerfen, in ein paar Erinnerungen schwelgen und vielleicht etwas bauen. Nach dem Laden des Spiels fiel er aber aus allen Wolken.

Sein Bruder hatte nämlich offensichtlich eine ganze Menge Zeit ins Spiel gesteckt. Der Spielercharakter, der vor einem Jahr noch auf Level 20 war, war bis auf Level 152 gestiegen und hat sage und schreibe 55.000 Kronkorken in der Tasche.

Damit aber noch nicht genug: Offenbar hat er auch das halbe Ödland ausgelöscht. Der Anblick ließ InevitableCommon3421 dann wohl ein wenig besorgt zurück:

"Ich lade also meinen alten Save. Der, den ich mit Level 20 verlassen habe. Er ist jetzt Level 152. Überall liegen Leichen rum. Er hat 55.000 Kronkorken. Ich habe keine Ahnung, was er getan hat.

Das ist nicht länger ein einziger Überlebender. Das ist irgendein Ödland-Gott-Imperator. Ich bin ehrlich ein bisschen besorgt. Was hat er gemacht, um all diese Level zu erreichen? Was ist aus ihm geworden?"

In den Kommentaren zeigen sich die meisten Fans dagegen wenig überrascht von dem Verhalten des Teenie-Bruders. User Ludakyz merkt etwa etwas scherzhaft an:

"Das Erste, was die meisten Teenie-Jungs tun, wenn sie in einem Spiel Zugang zu einer Open World mit Waffen haben, ist so viele Kriegsverbrechen zu begehen, wie sie können. Ich hab es aus erster Hand bei meinem Teenie-Sohn und seinen Freunden gesehen."

Andere User stimmen zu und erinnern sich an ihre eigenen Erfahrungen aus Jugendjahren, so auch SpartanX069: "GTA 3 kam raus, als ich 11 war. Ich kann das bestätigen." Auch andere Rockstar-Spiele wie GTA San Andreas und Red Dead Redemption 2 werden in diesem Zusammenhang gerne in den Kommentaren genannt.

Tatsächlich konnte InevitableCommon3421 auch noch rausfinden, wie genau das alles zustande kam, als er seinen Bruder einfach fragte. Der hatte nämlich schlicht im Creation Club eine Mod gekauft, mit der er sich mit Feinden in rundenbasierten Kämpfen kloppen konnte – woran er offenbar viel Spaß hatte.

Ob der User den Spielstand nun am Ende trotzdem noch weiter spielt, hat er leider nicht verraten. In jedem Falle wäre es wohl eine ziemlich einzigartige Spielerfahrung.

Habt ihr euch auch schon einmal mit anderen zusammen einen Spielstand geteilt und es dann bereut?