The Division 2: Free Trial gestartet, spielt acht Stunden kostenlos

Demos von Spielen sind irgendwie aus der Mode gekommen. Dabei bietet so eine Demo doch einen sehr guten Einblick in das Gameplay, anhand dessen ihr eine Entscheidung fällen könnt, ob ihr den Titel kaufen wollt oder nicht. Mit der Free Trial von Tom Clancy's The Division 2 für PS4, Xbox One und PC bekommt ihr wie in einer Demo einen Eindruck vom Spiel.

So macht ihr mit

Das bietet die Free Trial: Ihr könnt acht Stunden lang Abenteuer erleben oder alternativ bis Level 8 aufsteigen. Acht Stunden sind durchaus eine lange Zeit, die ihr Probe spielen dürft. Das sollte euch einen guten Einblick in den Online-Shooter gewähren. Denn abgesehen von der zeitlichen Begrenzung beziehungsweise dem Maximallevel gibt es keinerlei Einschränkungen.

Wie spielt ihr mit? Ihr schaut auf der Free-Trial-Website von The Division 2 vorbei und wählt dort dann eure Plattform, beispielsweise PS4 oder Xbox One.

Ihr werdet dadurch direkt zur entsprechenden Version weitergeleitet, die ihr euch dann herunterladet. Anschließend spielt ihr die acht Stunden und entscheidet euch daraufhin, ob ihr weitermachen wollt oder nicht. Möchtet ihr weiterspielen, dann müsst ihr euch den Online-Shooter kaufen.

Lässt sich der Fortschritt in die Vollversion übernehmen? Solltet ihr nach den acht Stunden weiterspielen wollen, dann ist es selbstverständlich möglich, nach dem Kauf von The Division 2 nahtlos weiterzuspielen. Alles, was ihr euch in der Free Trial erspielt habt, übernehmt ihr.

Für wen lohnt sich die Trial besonders? Spielt ihr Tom Clancy's Rainbow Six Siege? Dann schaltet ihr mit dem Spielen der Free Trial von The Division 2 eine spezielle Agentenuniform mit Kopfbedeckung, eine Division-Uhr für den Operator Ela und einen Skin für den Scorpion EVO A1 frei.

Probiert The Division 2 auf diese Weise doch einfach mal aus.