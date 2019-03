The Division 2 - Räumt eure Festplatten auf, der Day-1-Patch ist riesig

Der Release von The Division 2 steht unmittelbar bevor, und alle, die auf den Online-Shooter mit Rollenspiel-Elementen warten, können aktuell schon die wichtigsten Vorbereitungen treffen.

Auf fast allen Systemen ist bereits der Preload für The Division 2 gestartet, wer das Spiel also für die PS4, Xbox One oder den PC digital vorbestellt hat, kann sich die Daten bereits auf seine Festplatte laden. Lediglich die Käufer der normalen PS4-Edition müssen sich dafür noch bis zum 11. März gedulden.

Damit sind dann zwar die wichtigsten Voraussetzungen geschaffen, allerdings wird es für The Division 2 auch noch einen Day-1-Patch geben, der zum Spielstart zwingend benötigt wird. Und das Update hat es in Sachen File-Größe in sich. Insgesamt wird der Day-1-Download ungefähr 50 GB groß sein.

Tom Clancy's The Division 2 - Screenshots ansehen

PS4-Version frisst besonders viel Speicher

Dadurch werden augenscheinlich alle bereits heruntergeladenen Daten für die Xbox One- bzw. PC-Versionen ersetzt, denn letztendlich wird das aktualisierte Spiel dort knapp 50 GB einnehmen.

PS4-Version ist größer: Auf der PS4 benötigt The Division dagegen insgesamt knapp doppelt so viel Speicher und soll am Ende zwischen 90 und 100 GB auf der Festplatte einnehmen. Schaut also lieber nach, ob ihr noch genügend Platz frei habt und löscht im Zweifel unbenötigte alte Spiele oder Apps.

Ebenfalls vor dem Start wird Ubisoft auch das Update 1.5 veröffentlichen, das knapp 2 GB groß sein soll und sich vornehmlich um Bug-Fixing (z.B. die Soundprobleme aus der Beta) kümmert.

Offizieller Release von The Division 2 ist am 15. März 2019. Wer eine Gold- oder Ultimate Edition des Spiels vorbestellt hat, kann aber bereits 3 Tage vorher, am 12. März 2019, loslegen.

Freut ihr euch schon auf The Division 2?