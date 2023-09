The Division 3 wurde offiziell von Ubisoft bestätigt und wir hätten es fast übersehen

Ubisofts The Division 2 bekommt einen Nachfolger, aber viel wissen wir noch nicht über The Division 3.

Tom Clancy's The Division 3 kommt! Dabei hätten wir beinahe einfach gar nicht mitbekommen, dass der Titel überhaupt angekündigt wurde. Ubisoft hat diese Neuigkeit nämlich komplett nebenbei fallen gelassen, ohne viel Brimborium.

The Division 3 kommt und das Franchise hat einen neuen Chef

Darum geht's: In einer Pressemitteilung schreibt Ubisoft, dass die The Division-Marke mit Julian Gerighty einen neuen Executive Producer bekommt. Der war bereits 2014 als Associate Creative Director am ersten The Division beteiligt und arbeitet momentan als Creative Director am Open World-Spiel Star Wars: Outlaws.

Sobald Star Wars Outlaws veröffentlicht wurde, übernimmt Julian Gerighty dann die neue Rolle an vorderster Front der Tom Clancy's The Division-Marke. Dort muss er sich dann um drei beziehungsweise vier Titel kümmern, wie sang- und klanglos in der Pressemitteilung steht:

The Division 2 soll weiterhin noch mit neuen Inhalten unterstützt werden.

soll weiterhin noch mit neuen Inhalten unterstützt werden. The Division Resurgence erscheint für Android und iOS.

erscheint für Android und iOS. The Division Heartland ist ein kommender Free2Play-Shooter

ist ein kommender Free2Play-Shooter The Division 3 – Richtig gelesen, The Division 3 wurde aufgeführt und damit offiziell bestätigt.

Was wissen wir über The Division 3? Leider noch so gut wie gar nichts. Wir gehen aber auf jeden Fall erst einmal davon aus, dass sich am grundlegenden Spielprinzip der Reihe nichts ändern dürfte. In einem mehr oder weniger postapokalyptischen Setting nehmen wir das Gesetz selbst in die Hand und ballern in Koop-Einsätzen haufenweise Gegner über den Haufen. In The Division 2 gab es mit der Dark Zone auch PvP- und Extraktions-Elemente.

Wie sich das im Vorgänger so spielt, seht ihr im Testvideo:

9:23 The Division 2 - Test-Video zum vorbildlichen Loot-Shooter - Test-Video zum vorbildlichen Loot-Shooter

Wann kommt The Divison 3? Laut Ubisoft soll Julian Gerightys Fokus darauf liegen, ein Team für The Division 3 zusammenzustellen. Es befindet sich also offenbar noch nicht in Entwicklung und bis es soweit ist, dauert es auch noch. Immerhin soll Star Wars Outlaws irgendwann 2024 erscheinen und wohl erst danach wird das Team für The Division 3 rekrutiert. Realistisch wirkt also ein Release irgendwann ab 2027 oder später.

Habt ihr Lust auf The Division 3? Was wünscht ihr euch von dem Sequel, wo sollte es spielen?