The Division Resurgence kommt zwar fürs Handy, könnte aber vom Umfang her locker Division 3 heißen

Wir haben The Division Resurgence schon spielen können.

Als Ubisoft im Sommer 2022 The Division: Resurgence, den Mobile-Ableger der Deckungs-Shooter-Reihe ankündigte, dürften nicht wenige etwas ernüchtert gewesen sein. Schließlich war die Hoffnung auf einen dritten "großen" Teil nie wirklich erloschen, stattdessen gab es "nur" die Aussicht auf ein Division fürs Handy und Tablets.

Im Rahmen der Ubisoft Forward wurde der Titel nun ausführlicher vorgestellt und wir konnten bereits vorab einen Blick ins Spiel werfen – und müssen zugeben, dass sich unsere ohne Zweifel vorhandene Skepsis in positive Überraschung gewandelt hat. Denn es sieht alles danach aus, als würden wir hier einen vollwertigen Ableger bekommen – mit allen Vor- und Nachteilen natürlich, die die Mobileplattform mit sich bringt.

Free2Play und bekannte Story

Die vermutlich wichtigste Information zuerst: The Division Resurgence erscheint für iOS und Android und ist ein Free2Play-Titel. Ihr könnte das Spiel also grundsätzlich kostenlos zocken, werdet Ingame aber auch Optionen finden, Echtgeld auszugeben.

Ihr könnt eurem Charakter eine besondere Spezialisierung verpassen, die sich unter anderem auf die Fähigkeiten und Gadgets auswirkt.

Was hat Resurgence storytechnisch zu bieten? Die Geschichte erinnert stark an die des ersten The Division. Eine tödliche Krankheit hat sich rasend schnell in New York City und den ganzen USA verbreitet und weite Teile der Bevölkerung ausgelöscht. Als die noch verbliebene Ordnung in diesem Chaos durch Plünderer und andere Kriminelle ins Wanken gerät, wird ein Team von Spezialagenten entsandt, um dem Einhalt zu gebieten – eben die Division.

Viel erwarten solltet ihr hier storytechnisch natürlich nicht, schon der Plot der "großen" Division-Spiele war ausgesprochen dünn und kaum der Rede wert. Laut den Entwicklern ist die Storyline von Resurgence immerhin "kanon" mit denen aus Teil 1 und 2 und bietet etwa neue Charaktere und Fraktionen, kennen müsst ihr die Geschehnisse der bisherigen Spiele allerdings nicht.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Resurgence anschauen:

2:47 The Division Resurgence - Neuer Trailer zeigt einen Mix aus CGI und Gameplay

Ein echtes Division – nur in "kleiner"

The Division Resurgence legt seinen Fokus aber ohnehin nicht auf die Geschichte, sondern auf das Gameplay, das wenig überraschend ebenfalls sehr stark an das der bestehenden Division-Spiele erinnert.

Ihr seid also alleine oder mit bis zu drei anderen Spieler*innen im Koop im recht frei erkundbaren New York unterwegs und erledigt darin diverse Haupt- und Nebenaufgaben. Im Kern ist auch Resurgence ein Deckungs-Shooter, ihr klemmt euch also hinter diverse Barrikaden und Hindernisse und nehmt Feinde mit unterschiedlichen Waffen aufs Korn.

Die Steuerung bei den Kämpfen funktioniert auch über den Touch-Bildschirm überraschend präzise.

Neben der reinen Action ist der Rollenspielaspekt die zweite zentrale Säule von Resurgence und auch die hat Ubisoft für den Mobile-Ableger adaptiert. Durch erledigte Feinde und Missionen sammelt ihr Erfahrungspunkte, die euch dann im Rang steigen lassen und damit Zugangsvoraussetzungen für neue Missionen schaffen.

Außerdem können wie gewohnt Rüstungsteile und Waffen gefunden oder gekauft werden, die sich mit Materlien verbessern und aufwerten lassen. Das resultiert dann in einer schon aus den großen Division-Teilen bekannten Loot- und Sammelspirale.

Die wertvollsten Gegenstände und Rüstungen findet ihr in der Dark Zone, hier trefft ihr aber auch auf besonders harte KI-Gegner*innen und konkurriert zudem mit anderen Spieler*innen und könnt auch Ausrüstung verlieren.

Neues Gear und Waffen zu finden, ist auch in Resurgence einer der größten Motivationstreiber.

The Division goes MMO

Schon Teil 1 und 2 hatten einen starken Multiplayer-Fokus, bei Resurgence geht Ubisoft laut eigener Aussage aber noch einen deutlich größeren Schritt Richtung MMO. Das bedeutet, dass New York City nun nicht mehr instanziert ist, stattdessen ist die Spielwelt laut den Entwicklern ein "offener Social Space", ihr werdet also auf deutlich mehr Agent*innen treffen. Und auch einen reinen PvP-Modus wird es in Resurgence geben – in "Conflict" treten zwei Viererteams gegeneinander an, um Kontrollpunkte zu halten.

Technisch strebt Ubisoft mit Resurgence nichts geringeres als einen "Benchmark" an, also einen Meilenstein – im Mobile-Bereich natürlich. Als Grundlage für den Titel fungiert nicht die bislang verwendete Snowdrop-Engine, sondern die Unreal Engine 4, die zumindest in den von uns gesehenen Szenen auch ganze Arbeit leisten.

Die unterschiedlichen Gadgets einzusetzen, macht auch in der Mobile-Variante enorm Laune.

Eine ziemlich detaillierte Spielwelt, solide Animationen und auch grafische Spielereien wie Tag- und Nachtwechsel oder dynamische Wettereffekte sollen dieses Ergebnis in der fertigen Version noch abrunden.

Ausprobiert: So spielt sich Resurgence

Wir konnten über einen Vorabzugang auf dem Smartphone bereits eine Preview-Version von The Division: Resurgence ausprobieren. Nachfolgend findet ihr ein paar knappe Eindrücke:

fühlt sich wie ein "großes" Division an, alle wichtigen Elemente sind an Bord

präzise Steuerung, auch auf längere Distanzen genaue Treffer möglich

viele Anpassungsmöglichkeiten für die Steuerung, etwa automatisiertes Deckung nehmen etc.

viele Aktionselemente auf dem Screen, mehrfach schossen wir "aus Versehen", weil wir mit dem Finger auf die Symbole kamen

Gadget-Einsatz (z.B. Gegnermarkierung) funktioniert sehr intuitiv

sehr gute Optik und problemlose Performance (Testgerät iPhone 12 Pro Max)

KI der Gegner wirkt noch etwas konfus, laufen teilweise stumpf in die Schusslinie etc.

Loot-Spirale ähnlich motivierend wie in Division 1 und 2

Story wie erwartet recht flach, Gameplay dafür ziemlich gelungen

Alles von der Ubisoft Forward Ubisoft Forward 2023 - Alle Ankündigungen und Trailer im Überblick von Annika Bavendiek

Neue Beta-Phase startet im Juni – aber nicht bei uns

Wenn ihr Resurgence selbst ausprobieren wollt, habt ihr schon bald die Gelegenheit dazu. Denn eine neue regionale Beta startet bereits am 13. Juni. Allerdings nur in Schweden, Finnland, Dänemark, Chile, Norwegen, Australien, Niederlande und Spanien. Weitere Länder sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Einen Release-Termin für das komplette Spiel gibt es bislang noch nicht.